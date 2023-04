Y se hizo la luz!! en Arroyo Tigre, Campo Ramón

En Campo Ramón la Electrificación Rural llegó a Arroyo Tigre y Picada Internacional y benefició a 43 familias.

Con una inversión de 10 millones de Pesos y el trabajo conjunto de la Cooperativa Electrica Ltda de Oberá y la Municipalidad de Campo Ramón, luego de toda una vida en la zona, muchas familias vieron concretado un pedido de años.



El acto formal fue en la noche del lunes, en el domicilio de un vecino, Mario Cibulski, ubicado al final del camino en Arroyo Tigre casi Picada Internacional-a 12 km de la ruta 103- y allí el jefe comunal José Márquez da Silva, junto a funcionarios locales y el Diputado Rafael Pereyra Pigerl habilitaron oficialmente la iluminación, que en muchos casos es la primera vez que tienen, el posteado y cableado que conecta a las casas también lo hizo la Municipalidad.

«Tengo 57 años, me crié en este lugar y no teníamos luz, nunca tuvimos, no me avergüenzo de contar que estaba acostumbrado con la lamparita y la linterna y me levantaba a la madrugada porque siempre me levanto 4,30 hs o 5 y fuí y prendí mi lamparita y mi vieja me dijo para qué prender la lamparita, claro, no estaba acostumbrado que ahora tenemos luz”, comentó José Pfeifer, vecino de Arroyo Tigre, que crió 9 hijos y que ahora relata feliz que ya tienen Freezer, heladera y “seguimos para adelante con más ganas». Añadió que «estoy agradecido al Intendente que cumplió su palabra luego de tantas mentiras anteriores y promesas que nunca se cumplieron”, señaló.

La fiesta fue completa con chicos corriendo de un lado al otro y lamparitas que ahora permiten la visualización completa. Hecho que puede entender solo aquel que sufrió la falta de energía eléctrica en algún momento