Vuelta a la competencia del Fútbol Femenino

Luego de las vacaciones de invierno, los equipos femeninos de los clubes de la LROF volverán a las canchas para darle continuidad al torneo Apertura 2025. La Reserva y la Primera disputarán sus partidos en el Rodolfo Lobo Fischer, mientras que el semillero lo hará en el Alfonso Feversani. Además, el Futsal también vio acción el martes pasado.

Reserva y Primera

El próximo domingo 3 de agosto se renueva el torneo Apertura para estas dos categorías. La Reserva tendrá sus partidos por la mañana y la Primera por la tarde. Todo en el Rodolfo Lobo Fischer del Complejo Deportivo Ian Barney.

La programación indica que estos son los partidos:

Reserva:

10:00 hs. Atlético Oberá vs. Racing

11:00 hs. Atlético Iguazú vs AEMO

Primera:

13:00 hs. Olimpia vs. Atlético Iguazú

14:30 hs. Atlético Oberá vs. Racing

16:00 hs. River Villa Bonita vs. AEMO

El Semillero

Este sábado 2 de agosto, en el Alfonso Feversani del Club Atlético Oberá, se llevará a cabo la 2ª fecha del torneo Apertura de las Divisiones Inferiores del Femenino. La Sub10 en modalidad encuentro y la Sub12 en competencia.

Sub 10- Cancha 1

13.30 hs. Atlético Iguazú vs. Atlético Oberá

14.00 hs. Atl. Aristóbulo del Valle vs. River de Villa Bonita

14.30 hs. Atl. Campo Viera vs. Atlético Iguazú

15.00 hs. Atlético Oberá vs. Atl. Aristóbulo del Valle

15.30 hs. Atl. Campo Viera vs. River de Villa Bonita

Sub 12- cancha 1

16.20 hs. Atlético Oberá vs. Atlético Alem

17.10 hs. Atl. Aristóbulo del Valle vs. Racing

Sub12 – Cancha 2

13.00 hs. Atlético Alem vs. River de Santa Rita

13.50 hs. Atl. Campo Viera vs. River de Villa Bonita

14.40 hs. Racing vs. Atlético Iguazú

15.30 hs. Atlético Oberá vs. Atl. Aristóbulo del Valle

16.20 hs. River de Santa Rita vs. River de Villa Bonita

17.10 hs. Atlético Iguazú vs. Atl. Campo Viera

Futsal Femenino

En la noche de este martes, en el complejo Monte Aventura se llevó a cabo la 5ta fecha del torneo Apertura 2025, copa BJR Seguridad, de Futsal Femenino.

Panificados Libertad ahora domina la tabla de posiciones luego de vencer a River de Santa Rita por 2 a 1. Mientras que UNaM futsal sumó puntos ante la ausencia de Fundación Derna. Por otro lado, Fallutos FC se bajó del torneo, por lo que sus rivales, en las próximas fechas, recibirán los puntos. Por eso Racing de Villa Svea sumó.