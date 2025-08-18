Voraz incendio redujo a cenizas una vivienda, afortunadamente sin heridos

El incendio se registró esta madrugada en una casa ubicada en intersección de las calles París y Portugal de nuestra ciudad. Bomberos Policiales trabajaron en el lugar hasta sofocar por completo las llamas, sin registrarse personas lesionadas.

La dotación de bomberos acudió al lugar cerca de las 03:22 horas de la madrugada y constató el incendio de una vivienda de madera de, aproximadamente, 7×8 metros. El fuego fue controlado y sofocado por la División que trabajó junto al Comando Sur y la Seccional Primera.

Conforme a las pericias realizadas, el incendio que provocó la destrucción total de la casa y no registró personas lesionadas, se originó por un desperfecto eléctrico.