Velada boxística en el Ian Barney de Oberá

El entrenador, y promotor y titular de la Academia Integral de Boxeo, Juan Aranda, organiza una Velada Boxística el sábado 7 de septiembre desde las 20. Será en el Complejo Deportivo Ian Barney de Oberá. Las entradas anticipadas tienen un costo de dos mil pesos y se pueden obtener en Akclis Box, Axion del Centro o comunicándose al cel 3755-760256.

«Queremos empezar a horario. Vendrán boxeadores de Campo Ramón, Campo Viera, Garupá, Candelaria, entre otros lugares. Tenemos todo en regla, contaremos con la fiscalización de la FAB, Federación Argentina de Boxeo» aclaró el entrenador. «Van a ser once combates, peleas femeninas y masculinas» agregó Aranda.

En la pelea de fondo se pondrá en juego un título provincial y la de semifondo será de categoría pesados.

«Estoy tratando de dar a los chicos lo que aprendí y devolver todo lo que me dio el boxeo, que me sacó de las calles. Es una actividad que rescata a los chicos» subrayó Juan Aranda. «Cristhian (Aquino) es un tipazo, me dio un lugar en Akclis Box y ahí pueden acercarse todas las personas, de todas las edades que quieran practicar, ya sea de forma recreativa o competitiva».