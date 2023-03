Vecinos de Campo Ramón preocupados por frecuencia y circulación de colectivos

Con el nuevo sistema metropolitano de colectivos, las frecuencias y nuevas terminales-sobretodo en Oberá-ya generaron quejas por parte de usuarios-y hasta el jefe comunal-de Campo Ramón.

Es que varios alumnos ven no coincidir su horario escolar con las frecuencias designadas, al igual que trabajadores que no llegan a su jornada laboral en tiempo y forma, con la nueva transferencia en Oberá, al costado de ANSES y no ya en la terminal de ómnibus.

«Estamos necesitando explicaciones, por eso se organizó esta reunión con vecinos y las empresas, para que todos nos saquemos las dudas y se pueda hablar de necesidad de cambios», dijo el jefe comunal Jose Luis Márquez Da Silva, quien además se refirió al toque de andén y una reunión con demas Intendentes de la zona para avanzar sobre la cuestión.

«Se hacen modificaciones que nos involucran como municipios, pero nosotros ni enterados», señaló al tiempo que manifestó que su municipio aún no adhirió al sistema metropolitano determinado por el gobierno provincial.

En la tarde noche de este martes, tanto en Villa Bonita como en Campo Ramón, numerosos vecinos se hicieron presentes para hacer conocer su voz al respecto.

Los representantes de las empresas, tomaron nota de lo expresado por los vecinos, con el compromiso de informar a la Dirección de la Empresa y evaluar posibles alternativas al punto de conflicto que afecta a los pasajeros que, ahora deben bajarse de la unidad en cercanías a Oberá o en ANSES. Si bien no hubo un anuncio de modificación inmediato, por parte de la empresa se esperan respuestas en breve.