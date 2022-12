Vecinos de Bº Punta Alta sin agua por mas de 10 dias

Se reproducen las quejas por la falta de agua en barrios de Oberá, sobretodo los ubicados en zonas altas como el caso del Bº 180 viviendas y Punta Alta, donde apenas desde las 3 de la mañana y por algunas horas, pueden contar con el vital líquido, segun los vecinos.

«Estamos hartos, cansados, nos hemos convertidos en noctámbulos porque tenemos este servicio solo a la madrugada», es la opinión coincidente de todos.

«Esto sucede desde hace mucho, ya no sabemos que hacer, vivimos en una zona alta y nos dicen que la presión no llega desde hace años, el lunes vamos a presentar una nota a la Celo y al Eprac para que nos otorguen un plan de contingencia, pero ahora nada, no tenemos solución, ni respuesta. Tenemos entendido que estar el troncal norte para mas de 50 familias pero no sabemos si nos beneficia o no.»

«Estas son viviendas de Iprodha y se supone que deben garantizar el servicio pero no hay y nadie se hace responsable», dijeron.

Además remarcaron que las facturas vienen con el mismo monto o más, o sea que cobran por un servicio que no existe.

«Los dias que llega el agua, viene color chocolate, o sea, nada; no sabemos que es peor», mencionaron.

Los vecinos, presentaron notas en varias oportunidades y en la Cooperativa les dicen que el servicio es normal, pero nada mas alejado de la realidad. «Se hacen obras, se habla de mejoras pero para nuestros barrios nunca llega, no reclamamos lo que no existe sino lo que vivimos y sufrimos», remarcaron.

Desde la entidad cooperativa, nadie da respuestas, como desde hace mucho y el Eprac ahora no tiene responsable alguno en Oberá.

