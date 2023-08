Vecinos de Barrio Las Lomas piden por arreglo de calle Favaloro destruida por colectivos

El B Las lomas está hace casi 20 años construido y habitado y nunca habían tenido problemas con sus calles adoquinadas, hasta que comenzó a ingresar el transporte público de pasajeros hace algunos meses. Hoy, a pesar de la advertencia de vecinos la calle esta destrozada y levantada.

«La calle ya debió ser reparada porque no es una calle para tránsito pesado, con los cambios de circulación y líneas empezó a pasar por calle Favaloro, la última del barrio, hay vecinos que pidieron ingrese eel colectivo al barrio, pero, hay un problema o se coloca asfalto y se arregla o deja de pasar el colectivo, porque se ha hecho una lomada en la calle; mayor a una canaleta, tanta que ya no puedo sacar el auto del garage porque toca con ese lomo», explicó Hector Boccanera, vecino del lugar.

Dijo que presentaron notas a la Municipalidad y al Concejo, «pero solo logramos que los ediles de la oposición pidan solución, la que hasta ahora no llegó», expresó.

«Algunos funcionarios dicen que entramos en colisión con aquellos que pedian pase el colectivo, a lo que no nos oponemos pero en esta calle no, porque no está preparada, hay pedazos de autos que quedan ahi cuando intentan cruzar», señaló.

«Para mas el colectivo busca ya otra huella porque ésa ya es muy profunda y toca abajo y está pasando casi sobre mi vereda que de por si ya tiene una loma», apuntó.

Insistió en que «lo peor es que advertimos a la municipalidad que esto iba a suceder, estuvo casi 20 años la calle en perfecto estado y desde que empezó el colectivo a pasar se comenzó a destruir, lo que en este momento me afecta directamente porque mi garage esta enfrente. No es una calle preparada para el transito pesado, lo dijimos, pero nadie nos escuchó», sostuvo