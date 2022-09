Vecinos de Barrio Kindgren plantearon problemas de seguridad

Vecinos del Barrio Kindgren, Norte y Villa Blanquita, se reunieron con comisarios y el propio jefe de la Unidad Regional II, Crio Rubén Dario Duarte, en la tarde del martes 13,s para plantearle inquietudes vinculadas a problemas de seguridad de vecinos y de chicos que van a la escuela a quienes un grupo de adolescentes, no les dejan ir a la escuela y además provocan desmanes en casas varias y generan ruidos molestos, en aparente estado de adicciones.

«Tratamos de buscar la solución a traves de esta reunión y solicitar operativos que se puedan realizar con mayores recorridas policiales. Creemos que hay que ver más los barrios y no tanto el centro», sostuvo Carlos Acuña, Presidente de la comisión vecinal quien añadió que la calle arroyo toro de ese barrio está en lamentables condiciones y ningún patrullero puede entrar, ni una ambulancia y es necesario que eso se arregle», indicó.

Agregó que «más allá del centro que se mantiene siempre bien, los vecinos están preocupados porque hay varias denuncias pero no se hace nada con estos chicos y no queremos que suceda otro caso como el de Josías Galeano, ya que en estos hechos tiene intervención las sustancias adictivas», manifestó.

«Le pedimos a los vecinos que ayuden a la policía además, porque actúan y después los vecinos se quejan

Hay que trabajar interdisciplinariamente, para poder solucionar esta problemática que no solamente es de seguridad sino social», sostuvo Acuña.

El barrio tiene cancha que funciona durante el día «pero a la noche o cuando empieza a oscurecer ya no se puede utilizar porque no hay iluminación y ese es el problema principal que también tenemos, falta iluminación», señaló

