Un muerto y varios heridos tras impacto entre dos autos en la Ruta Provincial N° 6

La víctima fatal tiene 53 años y murió a raíz de los politraumatismos sufridos tras chocar contra otro automóvil a pocos kilómetros del acceso a la localidad de Campo Viera. Los ocupantes de ambos vehículos, entre los que hay tres menores de edad, sufrieron lesiones leves.

El siniestro se registró ayer cerca de las 19:20 horas cuando Héctor Ricardo Z. (53) se desplazaba en sentido Campo Viera-Gobernador Roca a bordo de un Renault 18, acompañado de una mujer de 34 años, un hombre de 48 y tres menores de 4, 11 y 12 años de edad. Por razones que se investigan, a unos 4 km. de la rotonda de acceso a Campo Viera, colisionaron contra el lateral izquierdo de un Ford Falcon conducido por Caludio D. (31), que circulaba en sentido contrario junto a un joven de 18 años.

A consecuencia del impacto el Renault 18 finalizó en posición invertida sobre la cinta asfáltica con el conductor atrapado en su interior sin signos vitales. Los demás ocupantes fueron trasladados al Hospital Samic de Oberá donde el médico certificó herida cortante en labio inferior y hematoma en el ojo izquierdo respecto a los menores de 12 y 11 años, en tanto la menor de 4 años sufrió traumatismo de cráneo con cefalohematoma occipital y hematomas que requerirán un tiempo probable de curación de 10 días. Los demás involucrados sufrieron lesiones y escoriaciones leves.

Policías de Campo Viera trabajaron en el lugar con la Policía Científica y el Bioquímico que realizó alcoholemia al conductor del Falcon con resultado negativo. Junto a los bomberos voluntarios se logró extraer el cuerpo del occiso del rodado y el médico certificó la muerte por politraumatismo. Por disposición del Juez de turno se notificó la causa judicial por Homicidio Culposo al otro conductor y el cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares para velatorio y posterior inhumación.