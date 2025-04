Un joven fue detenido tras intentar agredir a su ex novia y al padre de ésta con un machete

El hecho ocurrió el último sábado en un domicilio del Barrio Norte de Oberá. El ahora detenido irrumpió en la casa de su ex novia e intentó agredirla físicamente pero huyó al verse descubierto por el padre de aquella a quien, minutos después, intentó herir con un machete. Ayer fue detenido por la policía y puesto a disposición judicial.

Se trata de Sebastián, de 24 años, quien el sábado al mediodía ingresó a la vivienda de su ex novia de 18 años y trató de agredirla. El padre de la joven regresaba a la casa cuando oyó el pedido de auxilio de sus hijos y sorprendió al agresor en el interior. El joven se dio a la fuga y minutos después interceptó a su ex suegro en la calle e intentó herirlo a machetazos. Al no lograr su cometido huyó nuevamente del lugar.

El hecho fue denunciado ante la policía y la justicia de turno ordenó la detención del implicado que registra antecedentes por hechos de violencia. Ayer fue detenido en un operativo realizado por la Seccional Cuarta de nuestra ciudad y permanece alojado en sede policial.