Un hombre fue detenido por amenazar de muerte al hijo de su pareja en Oberá

La rápida intervención policial requerida por la pareja de un hombre de 49 años finalizó con su detención, tras llegar a su casa alcoholizado, discutir con el hijo adolescente de la denunciante y amenazarlo de muerte.

Temprano en la mañana, efectivos de la Seccional Tercera se constituyeron en el domicilio familiar sito en Villa Christen y detuvieron al implicado que llegó a la vivienda alcoholizado, mantuvo una pelea con su hijastro de 16 años y amenazó con matarlo.

El hombre permanece alojado en la dependencia policial donde su pareja radicó la denuncia del hecho y solicitó medidas de protección judicial.