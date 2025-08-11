Lo último
Los vecinos lo denunciaron por ruidos molestos y la policía secuestró la moto
Un hombre fue detenido por amenazar de muerte al hijo de su pareja en Oberá
Reflexiones entre equívocas y univocas: Hipótesis (por Juan Oviedo)
Motociclista conducía sin documentación, evadió control y terminó detenido
Policías encubiertos detuvieron a dos hermanos por robo a un menor
Un muerto y varios heridos tras impacto entre dos autos en la Ruta Provincial N° 6
Dos hombres arrestados tras violento episodio en un hogar municipal de Oberá
Cayeron dos miembros de la banda “A.T.R” tras violento enfrentamiento en Oberá
De Oberá al mundo: Sabrina Fuks, modelo y psicóloga
Embajadoras de tradiciones – Reina de la Colectividad Checa Victoria Josefina Gimenez
11 de agosto de 2025
Policiales

Un hombre fue detenido por amenazar de muerte al hijo de su pareja en Oberá

#Amenazas de muerte #detenido

La rápida intervención policial requerida por la pareja de un hombre de 49 años finalizó con su detención, tras llegar a su casa alcoholizado, discutir con el hijo adolescente de la denunciante y amenazarlo de muerte.

Temprano en la mañana, efectivos de la Seccional Tercera se constituyeron en el domicilio familiar sito en Villa Christen y detuvieron al implicado que llegó a la vivienda alcoholizado, mantuvo una pelea con su hijastro de 16 años y amenazó con matarlo.

El hombre permanece alojado en la dependencia policial donde su pareja radicó la denuncia del hecho y solicitó medidas de protección judicial.

Entradas relacionadas

Policiales

Los vecinos lo denunciaron por ruidos molestos y la policía secuestró la moto

Policiales

Motociclista conducía sin documentación, evadió control y terminó detenido

Locales Policiales

Policías encubiertos detuvieron a dos hermanos por robo a un menor

Podría interesarte

Policiales

Los vecinos lo denunciaron por ruidos molestos y la policía secuestró la moto

Policiales

Un hombre fue detenido por amenazar de muerte al hijo de su pareja en Oberá

Opinion

Reflexiones entre equívocas y univocas: Hipótesis (por Juan Oviedo)

Policiales

Motociclista conducía sin documentación, evadió control y terminó detenido