Un hombre fue detenido por amenazar a su ex pareja e irrumpir en su domicilio

Se trata de Jonathan Oscar F., de 33 años, quien en la tarde del martes, fue interceptado por efectivos de la División Patrulla Motorizada UR II cuando arribó a su domicilio ubicado en la calle Clorinda de nuestra ciudad.

El procedimiento fue realizado con motivo del pedido de detención que recaía sobre el mismo, a raíz de la denuncia por Amenazas y Violación de domicilio radicada el 21 de Agosto por su ex pareja Karina Soledad C. (39).

Acorde a las primeras averiguaciones del caso -además de las amenazas referidas- el detenido se presentaba en los lugares de concurrencia de su ex pareja y, el día denunciado, habría ingresado al domicilio en el que la misma reside con sus hijos donde, tras desinstalar las funciones del portón eléctrico, se retiró del lugar.

El hombre permanece alojado en sede policial a disposición del Juzgado de Instrucción N° 2 de Oberá, dándose intervención al Juzgado de Familia en las cuestiones que son de su competencia.

