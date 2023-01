Un hombre fue detenido en Villa Stemberg por incumplir con una medida cautelar

En la noche del miércoles, efectivos de la Seccional 5ta, apresaron a un sujeto de 35 años, por no cumplir con una orden de prohibición de acercamiento hacia su ex pareja dispuesta por el Juzgado de Familia.

El procedimiento se inició con la denuncia de la víctima, una mujer de 30 años, quien manifestó que posee una medida cautelar con su ex concubino, sin embargo, a pesar de ello, el sindicado se presentó en la morada de ella, la agredió físicamente y amenazó de muerte, dándose a la fuga. Conocido el hecho y con pistas firmes, se montó un operativo, donde se detuvo al acusado, quien ofreció una tenaz resistencia, pero fue demorado.

Previo examen médico, el violento fue alojado en la dependencia.

