14 de agosto de 2025
Policiales

Un detenido y un prófugo tras ataque a vivienda y agresiones en Oberá

#Detención #Disturbios

Comisionados por el 911, efectivos de la Patrulla Motorizada detuvieron anoche a un sujeto que, junto a otro masculino, apedrearon una casa e intentaron agredir a dos mujeres que fueron auxiliadas por los vecinos. La policía continúa trabajando para ubicar al segundo implicado y ponerlo tras las rejas.

El procedimiento se registró cerca de las 22:00 horas en intersección de las calles Código y Asunción de Oberá. Allí, el personal policial detuvo a uno de los sujetos que, minutos antes, lanzó piedras hacia una vivienda, sin autorización ingresó a la misma y trató de agredir a su propietaria de 42 años y a la mujer que la acompañaba. Todo ello actuando junto a otro sujeto, en el marco de un presunto conflicto con el hijo de la dueña de casa.

Los pedidos de auxilio alertaron a los vecinos que llamaron a la policía y asistieron a las mujeres. El rápido accionar policial concluyó en la detención de uno de los involucrados, en tanto el otro individuo huyó del lugar antes del arribo de los uniformados. Además, fueron secuestradas las piedras arrojadas a la propiedad que dañaron sus aberturas.

Examinado en el Hospital Samic de nuestra ciudad, el detenido fue alojado en la Comisaría Jurisdiccional a disposición de la justicia. La investigación policial continúa para ubicar y detener al otro implicado.

