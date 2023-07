Últimos días para participar de los certámenes del Oberá en Cortos 2023

Hasta el 1º de agosto se encuentra abierta la inscripción a los certámenes competitivos “Universitario” y “Región Entre Fronteras” del Festival Internacional de Cortometrajes “Oberá en Cortos”, que este año celebra su vigésimo aniversario del 10 al 14 de octubre en la ciudad de Oberá.

Ambas convocatorias están dirigidas a la región denominada “Entre Fronteras”, integrada por las provincias del noreste argentino de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Formosa; los Estados brasileños de Santa Catarina, Paraná y Rio Grande do Sul; Paraguay y Uruguay.

De este modo, realizadores y realizadoras que residan fehacientemente en esta región podrán postular sus cortometrajes de hasta 15 minutos, en idioma español o bien subtitulados. Serán aceptadas obras de ficción, animación, documental y/o experimental (videoarte, videodanza, ensayo, etc.), realizadas entre junio de 2020 y mayo de 2023.

En el caso del certamen Universitario, además de los requisitos detallados, los cortometrajes deberán ser producidos íntegramente en el ámbito universitario, de los cuales participen estudiantes, graduados, docentes o no docentes de casas de estudios afines a la producción audiovisual de la región Entre Fronteras.

En su 20º edición, el festival misionero invita a directores y realizadores a formar parte de una edición especial, en donde las historias inspiradas en la identidad y la diversidad cultural podrán ser vistas en la gran pantalla del Cine Teatro Oberá y sedes asociadas.

En estos años Oberá en Cortos se ha constituido como un referente indiscutido en el mapa de festivales nacionales; un lugar de encuentro de realizadores y trabajadores de la cultura de la región y un espacio destacado en lo que refiere a la articulación de políticas audiovisuales del NEA.

Las personas interesadas en inscribir sus cortometrajes, podrán hacerlo hasta el martes 1º de agosto inclusive (23:59 hs ARG) a través de la plataforma de Festhome, ingresando a través del sitio oficial del Festival www.oberaencortos.ar

Posteriormente, un jurado seleccionará 10 cortometrajes por cada uno de los certámenes, los cuales competirán por diferentes premios, entre ellos los que otorgarán CINE.AR; Contar, Argentores, Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), Mercado de Industrias Culturales (MICA- Ministerio de Cultura de la Nación) y Cinecolor, entre otros.

El Festival Internacional de Cortometrajes Oberá en Cortos es organizado por el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones, el Municipio de Oberá, la Universidad Nacional de Misiones y la Facultad de Arte y Diseño de Oberá. La producción general de esta edición está a cargo de la Cooperativa de Trabajo de Comunicación “Productora de la Tierra”, creadores de este encuentro único en la región.