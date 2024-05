Tuvo al bebé en el baño del Samic por falta de controles y atención

Una joven madre, en su tercer embarazo, asistiócon dolores de parto para ser atendida por los médicos del nSamic Oberá junto a su cuñada, en la tarde del domingo 26. La enviaron a su casa porque aun no estaba lista. Por la noche, la vuelven a llevar ya que seguía con contracciones y considerando que ya estaba en fecha la internaron, luego de 5 horas y ante la inexistencia de controles y nadie que la viera, tuvo a su bebé en el baño del Samic.

Según Beatriz Gómez, suegra de la joven «mi hija le pidió a los que la atendieran que por favor la internen a su cuñada-o sea mi nuera-, porque no tenemos dinero para pagar un remiss de noche si es que tenia la dilatación necesaria, pero desde que la admitieron hasta que tuvo su bebe, tipo 4 hs, no fue nadie a verla y a mi hija no le dejaron quedarse, o sea, mi nuera estaba sola».

«Es increible como nadie fue a preguntarle como estaba y tampoco hay timbre o algo para llamar a las enfermeras, un señor de afuera del Hospital que se enteró por otra persona que estaba internada en la sala llamó por telefono a la guardia para que vayan a verla, habrá estado unos 15 minutos sin que nadie vaya a verla luego de su parto».

«No sabemos porque razón nadie fue, lo único que dijeron los del área es que ellos tambien son humanos, no entendemos para que estan ahi en ese trabajo», explicó. Remarcó además que «si bien ellas estan bien de salud, lo contamos para que nadie mas pase por esta situación».

Por su parte, consultada al respecto la Directora del Samic, Miriam Ramonda explicó que «estamos investigando la situación pero segun vemos en la historia clinica, está en excelente estado de salud igual que su bebe, la internaron a las 23 hs en el sector de obstetricia, fue evaluada y suele ocurrir que una parturienta tenga una dilatacion acelerada y siente dolores como para ir al baño y lotuvo alli, en el piso, igualmente estamos averiguando y conversando con la familia».

Dijo que «suele ocurrir, no es algo insólito. Cada paciente tiene su caracteristica obstétrica, los turnos fueron cubiertos, había personal, pero es una condición obstétrica particular, fue un imprevisto pero es normal sobretodo en multíparas, de todas maneras vamos a ver responsabilidades», acotó.