Turismo: Falta trabajar en conjunto y programando acciones

Despues de una reunión de todos los sectores involucrados con el turismo y el jefe de gobierno local, Pablo Hassan, tanto la directora de Turismo local, Cristina Stevenson como la titular de la Cámara de Turismo Sierras Centrales de Misiones Cynthia Arnoldt coincidieron en señalar que es necesaria una mayor programación para ofrecer un calendario atractivo a los visitantes todo el año.

«Cerramos un año con balance positivo en lo que respecta al turismo con muchos visitantes, aunque en realidad se cierra el año y empieza la temporada fuerte que es el verano y estamos preparados y contentos porque hay muchas expectativas de llegada de turistas», dijo Stevenson.

«En la reunión se planteó lo que se ve en cuanto a perfil turístico para determinar que queremos para Obera y la idea es tener un fin común hacia dónde queremos ir y como queremos crecer turisticamente», remarcó.

Dijo que «La idea también es trabajar en conjunto con la subsecretaría de turismo y comenzar el año con reuniones periódicas y ya no nos objetivos a corto plazo e ir haciendolos cumplir»

» Nos falta juntarnos y mayor planificación, los recursos se pueden conseguir y no podemos pensar hoy para mañana sino a medio y largo plazo de lo que queremos hacer», explicó Stevenson

Por su parte, la titular de la Cámara de turismo sierras centrales de misiones Cinthia Arnoldt, mencionó que «este año ha sido un año de mucha expectativa y resultados bastantes bueno ya que hubo turismo todo el año, nos falta unir un poco más la zona centro para ofrecer atractivos conjuntos y opciones conjuntas», precisó.

Dijo que «esta temporada vamos a trabajar muy bien ya hay muchos reservas hechas y tenemos varios lugares para ofrecer. Esta semana se estuvo hablando con varios emprendimientos y todos tienes muchas reservas para muchos días- no solamente dos o tres como antes- así que eso es muy halagador y alentador», puntualizó