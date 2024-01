Trataron tema Yerba Mate en el Senado

En una significativa reunión, senadores nacionales mantuvieron un encuentro con representantes de la cadena yerbatera para abordar la trascendental función del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Durante el encuentro, los senadores misioneros, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, resaltaron la importancia que tiene el organismo en fijar precios mínimos, regular los límites de las plantaciones y decomisos de mercadería sin estampillas.

La propuesta de que el INYM se enfoque exclusivamente en tareas de promoción y fortalecimiento del sector, desligándose de las demás funciones que tiene actualmente, ya fueron aplicadas durante los noventa con resultados desastrosos para la familia yerbatera.

En la mesa de diálogo abierto entre senadores de otras provincias y representantes de la cadena yerbatera el ex vicegobernador el Dr. Arce planteó que “la yerba es un alimento, tiene propiedades que son muy significativas para la salud de la población. Hoy no estamos debatiendo por una cuestión solamente de economía. Estamos hablando de una cuestión de salud, de la familia. ¿Ustedes saben lo que nos costó el arraigo de los hijos de los colonos para que se queden en la chacra?” preguntó en referencia a los miles de productores de la yerba que durante muchos años se trasladaron a las villas miserias de los grandes centros urbanos de Buenos Aires y Caba porque no consiguieron un precio justo de sus producciones. Arce explicó que “esa situación se ha frenado y hoy están trabajando y tecnificando las chacras con sus padres y eso gracias al INYM y al apoyo del Gobierno provincial. La yerba es un producto madre no sólo de Misiones, sino del País, por eso creemos que el INYM debe seguir”.

Por su parte, Sonia Rojas Decut sostuvo que “tenemos la clara convicción de que defendemos los intereses de una provincia cuyo producto madre tiene un gran potencial de crecimiento para Misiones y para el País. Somos los principales productores de un producto con tanta proyección que permite pensar en nuevos mercados”.

Para finalizar la jornada legislativa en la Cámara alta Arce también se refirió a la importancia de la defensa de la industria forestal y el tabaco a las cuales quieren agregar retenciones y la defensa de todas las economías regionales para que no tengan aranceles de exportación.