Torneo de Natación en homenaje a Pepe Martinez

El reconocido profesor, referente del deporte obereño, José Pepe Martinez, será homenajeado con un Torneo de Natación que llevará su nombre. La iniciativa fue de Noelia Lindstroem, actual entrenadora del ITC, Independiente Tenis Club, y ex nadadora de la institución, en la etapa en la que Pepe Martinez era el entrenador del equipo de competencia.

Rápidamente se fueron sumando numerosos ex nadadores, con mucho entusiasmo y deseos de ser parte del reconocimiento al profe. Entre ellos los propios hijos de Martinez, quienes estarán presentes. Además ex nadadores de otros clubes de la época.

«Con esto quiero recuperar un poco la Natación del Club, además de rendirle un homenaje a Pepe, que tanto hizo por nosotros» afirmó la entrenadora. «Fue una de las etapas más lindas, había un grupo de padres que siempre acompañaba, están todos invitados, queremos que sea un emotivo envuentro».

Será el miércoles 18, a partir de las 19. Se realizarán pruebas para los actuales nadadores y también para los ex nadadores. «Son lindos estos reconocimientos, no puedo dejar de sorprenderme, una alegría enorme. Esto me obliga a cuidarme y estar bien» señaló el homenajeado, quien visitó el Club la pasada semana y estuvo compartiendo con el grupo una mañana de entrenamiento.