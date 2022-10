Tareferos a quienes Anses descontó aportes indebidos en el 2009, siguen esperando devolución

Tareferos que esperan poder cobrar lo que Anses le descontó ilegalmente desde el año 2009, están esperando se cumpla la resolución judicial que obliga a la entidad a reponerles los descuentos realizados a ellos en vez de la patronal.

Si bien el reclamo efectuado por 45 de los tareferos afectados ya pasó por todas las instancias judiciales, aún no lograron el reintegro total. «En el 2014, se recibió parte de lo que Anses nos debía pero desde allí no hemos tenido ningún tipo de respuestas de lo otro. Ahora, estamos convocando a una reunión el próximo jueves 13,desde las 8,30 hs en la Plazoleta Güemes para definir acciones a seguir», dijo Rubén Dominguez, uno de los referentes del grupo de tareferos afectados.

Según Domínguez «falta que la apoderada o representante legal, insista al juzgado para que las carpetas salgan de aquellos que todavía no pudieron cobrar todo».

«Somos 45 tareferos que estamos en la misma situación, que venimos reclamando desde ese año 2009, se supone que son más pero los que hicimos el planteó judicial fuimos 45», añadió.

