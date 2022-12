Solicitaron la implementación de un Sistema de Estacionamiento Medido Virtual

En la 36° Sesión Ordinaria el Concejo Deliberante aprobó un Proyecto de Comunicación solicitando la implementación de Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) virtual.

El Concejo Deliberante solicitó que se cree una Comisión de trabajo, para la implementación de un Sistema de Estacionamiento Medido Virtual, la que deberá estar conformada por Inspección General y Tránsito, el área de Punto Digital, un representante del personal del estacionamiento tarifado y el Concejo Deliberante.

El dictamen de la comisión de Peticiones, Poderes y Legislación, señala que Oberá es una ciudad en crecimiento y a medida que evoluciona, surgen nuevas necesidades. Por ello la idea central del Sistema de Estacionamiento Medido virtual es determinar que el mismo sea aplicado en las avenidas de la ciudad que actualmente no cuentan con tarifado y la implementación del S.E.M a zonas con tarifado.

El funcionamiento del S.E.M virtual se podrá dar a través de una aplicación instalada en los teléfonos móviles, pudiendo incluir puntos de venta/recarga y personal que cobre para quienes no cuentan con la aplicación. Dentro de los beneficios de contar con el S.E.M virtual., es que se trata de una solución limpia y ecológica ya que no hay gasto de papel en los talonarios y no requiere de electricidad como habitualmente sucede con otros dispositivos como los parquímetros. Además, al poder realizarlo de forma virtual no hay problemas con los billetes para el cambio.

El Concejal Marcelo Sedoff explicó que la idea es trabajar en una comisión para unificar todos los criterios, llegando paulatinamente a la implementación del SEM, “en vez de agrandar el sistema tarifado actual, la intención es comenzar a trabajar con este sistema virtual en las calles que hoy no tienen más espacio para estacionar. Buscar la forma de ir implementando ya este sistema y a su vez que vayan trabajando junto al tarifado, e ir trasladando a las personas que hoy están haciendo el cobro, para que hagan la verificación de cada uno de los estacionamientos. La idea es que esto se haga en forma progresiva y gradual, para mejorar el estacionamiento en ese sentido y también obviamente seguir manteniendo la fuente de trabajo de todos los que están hoy cobrando el estacionamiento tarifado”, expuso el edil.

