Sin agua en Varios barrios por 4 dias

Este viernes 18 se cumpliría una semana entera en que los vecinos del Barrio Judiciales y Oberá 4 no tienen agua, excepto media hora de abastecimiento que hubo en la mañana de este Jueves.

Desde la Cooperativa Eléctrica Ltda de Oberá se menciona que aun se desconocen las causas de que la presión no llegue a estos barrios.Algunos Consejeros ddel Consejo de administración ni siquiera estaban enterados de esta situación, el Presidente Maximiliano Conil no responde los llamados y la molestia es muy fuerte, sobretodo porque no hay tanque que dure 5 dias sin recarga.

El comunicado emitido en la mañana de este jueves mencionaba que habría un camion cisterna que dejaría agua en recipientes a los vecinos- camión municipal por cierto- pero hasta ahora nadie apareció. Más tarde se informó que » se trabajan en la reposición de una válvula esclusa en calle Nicasia Segura y Sarratea, por lo que tambien se restringió el servicio en los siguientes barrios: Krause, zona Facultad y alrededores» y que estimaban trabajos para mas de 5 hs. Hasta las 19 de este Jueves nada de nada.

Para comunicarse con el Sector de Agua Potable, hay que llamar al 400287.