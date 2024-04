Siguen abiertas inscripciones para Escuelas Deportivas Municipales

El Gobierno de la Ciudad de Oberá invita a todos los integrantes de la familia ser parte de las diferentes escuelas municipales deportivas. El objetivo de estos espacios deportivos es de favorecer el acceso a la iniciación y desarrollo deportivo, a través de un proceso formativo de la enseñanza e inclusión en niños, niñas y adolescentes, como así también, personas de mediana edad y mayores.

Los deportes en los cuales hay vacantes son: Mini vóley ambos sexos de 6 a 10 años, vóley ambos sexos principiantes sub 12, Mini Atletismo ambos sexos de 6 a 10 años, Atletismo principiantes, desde los 10 años en adelante hasta más 20 inclusive, ambos sexos, Futbol infantil femenino de 6 a 14 años, Futbol infantil masculino principiantes de 6 a 12 años, Futsal Masculino de 6 a 10 años, Beach vóley ambos sexos sub 14 y sub 16, Básquet femenino principiante de 6 a 16años, Básquet masculino de 6 a 16años, Tenis de mesa ambos sexos desde los 5 años en adelante, Freestyle futbol ambos sexos de 8 años en adelante, Beach Newcom ambos sexos más 40 en adelante, Newcom ambos sexos categoría 40 y 50 años y Deportes personas mayores más 60 años en las disciplinas de tejo, sapo y truco.

Los interesados deben acercarse a las oficinas de administración de Complejo Ian Barney 1, ubicado encalle Piedra buena y Juan Areco, de lunes a viernes, de 7 a 13hs. Requisitos para la inscripción: deben presentar fotocopia de DNI y completar el deslinde y autorización para realizar la actividad.