Sigue la falta de agua en algunos barrios desde hace casi una semana en Oberá.

La problemática de falta de agua perjudica hace ya 6 días a parte de Villa Ruff y Villa Christen, quienes no tienen respuestas del porqué no tienen agua. Los vecinos están molestos y con razón, ya que no tienen ninguna solución a su problemática

Desde la CELO, se viene sosteniendo que aún se busca la falla pero que no la detectan. Luego de 6 días sin el vital liquido, la Cooperativa decidió al mediodía de este lunes comunicar que «Agentes de la Cooperativa continúan trabajando en la detección de la falla que dificulta la distribución del líquido vital en V. Cristen y zona de influencia. Se procederá a dejar fuera de servicio los sectores que dependen del tanque elevado del SAMIC, quedando restringida la distribución de agua potable en los Barrios: V Svea, (zona del hospital SAMIC), Las Lomas y zonas de influencia. El corte de servicio se realizará para efectuar el remplazo de una válvula averiada y para la realización de distintas maniobras a fin de lograr abastecer alternativamente la zona afectada, hasta tanto se pueda encontrar la raíz de los inconvenientes».

Hasta la noche, nada se logró y la problemática persiste.

