Sigue el Apertura de la Liga

Este viernes 15 de agosto se completa la 10a fecha del torneo Apertura de la Liga Regional Obereña de Fútbol, rama masculina, con la disputa del partido entre River de Santa Rita y Racing de Villa Svea. El choque será desde las 21 hs. en el Estadio Juan E. Barrios (Complejo Deportivo Santa Rita).
Por otro lado, el domingo 17 se jugarán partidos restantes de la 13a fecha que comenzó a disputarse el domingo pasado. En los adelantados estos fueron los resultados: Atlético Oberá 1 – Atlético Guaraní 0 y San Martín 0 – Atlético Campo Viera 0 (en Primera División). Solo resta programar el partido entre Deportivo Rosario vs. AEMO.