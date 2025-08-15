Sigue el Apertura de la Liga

Somos un grupo de periodistas que nos desempeñamos en medios gráficos, radiales y televisivos y que decidimos conformar un equipo de trabajo para ofrecerte un producto local y con contenido informativo.

Nuestra propuesta es mantenerte actualizado de lo que ocurre en Obera y la región, sumando la voz de nuestros lectores como acción principal.

El nombre que elegimos para esta página web surge en que, nuestra ciudad de Oberá, “La que brilla” en lengua guaraní, es la segunda en importancia de la provincia y se encuentra ubicada en el Meridiano 55.

Norma Lunge

Periodista. Profesora de Análisis de la Opinión Pública.

lungenorma@meridiano55.com

Gladys Acuña

Periodista. Profesora de Educación Fisica.

gladysacunia@meridiano55.com

Marcelo Zurakonski

Periodista. Profesor de Periodismo.

marceloalejandro@meridiano55.com

Meridiano 2022 – Obera Misiones