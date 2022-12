Se vienen los cuartos de final del Clausura Masculino de Fútbol

La Liga Regional Obereña de Fútbol, aguardó el partido de la Selección Nacional en el Mundial de Qatar, para programar los partidos de Cuartos de Final, Clausura Gumercindo Nené Montiel, tanto en Cuarta como en Primera División. La mayoría de los encuentros se disputarán el domingo 4, salvo el que debe jugarse en Santa Rita, que será sábado por la noche.

La Programación- Primera División- Cuartos de Final a un solo partido

Olimpia/San Antonio vs. Atlético Iguazú (1ro Zona A vs. 4to Zona B). Domingo 04/12 – 17 hs.

Atlético Oberá vs. Racing de Villa Svea (1ro Zona B vs. 4to Zona A). Domingo 04/12 – 17 hs.

River de Santa Rita vs. AEMO (2do Zona A vs. 3ro Zona B). Sábado 03/12 – 20.30 hs.

Ex Alumnos 185 vs. River de Villa Bonita (2do Zona B vs. 3ro Zona A). Domingo 04/12 – 17 hs.

Los cruces de Cuartos de Final en Cuarta División serán:

-Racing de Villa Svea vs. Atlético Iguazú (1ro Zona A vs. 4to Zona B) –Domingo 04/12- 15 hs.

-AEMO vs. Atlético Alem (1ro Zona B vs. 4to Zona A). Domingo 04/12 – 15 hs.

-Atlético Campo Viera vs. Ex Alumnos 185 (2do Zona A vs. 3ro Zona B). Domingo 04/12- 16.30 hs.

-Atlético Oberá vs. River de Santa Rita (2do Zona A vs. 3ro Zona B).Domingo 04/12 – 15 hs.

