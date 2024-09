Se vienen los Cuartos de Final del Clausura del Fútbol Obereño

El pasado miércoles se completó la programación de la última fecha de la etapa clasificatoria del Clausura de la Liga Ragional Obereña de Fútbol por lo que se completó el cuadro de Cuartos de Final.

Resultados 5ta fecha

Zona A: Independiente vs. Ex Alumnos 185: Primera: 0 – 3. Cuarta: 0 – 2 River V. Bonita vs. Racing V. Svea: Primera: 0 – 0. Cuarta: 2 – 0 River Sta. Rita vs. Atlético Iguazú: Primera: 0 – 0

Zona B: Olimpia/San Antonio vs. Atl. Campo Viera: Primera: 3 a 1. Cuarta: 0 – 1 Atlético Oberá vs. AEMO: Primera: 0 – 1. Cuarta: 1-1 Atlético Alem vs. San Martín: Primera: 3-1. Cuarta: 1 a 0

Así quedaron los cruces y programación de Cuartos de Final, instancia que se define a un solo partido:

Cuarta División:

Atlético Iguazú vs. Atlético Oberá. Sábado 28. 16 hs. Club Iguazú

River V. Bonita vs. Olimpia/San Antonio. Domingo 29. 14 hs. Estadio Juan Adelino Juritsch.

AEMO vs. Ex Alumnos 185. Domingo 29. 14.30 hs. Estadio Rodolfo Lobo Fischer.

Atl. Cpo. Viera vs. Racing. Sábado 28. 16 hs. Club Bowling.

Primera División:

Ex Alumnos 185 vs Atlético Cpo Viera. Domingo 29. 16.30 hs. Estadio Juan Areco.

Racing vs Atlético Oberá. Domingo 29. 16 hs. Estadio Juan Prats Ribas.

Olimpia/San Antonio vs. A. Iguazú. Domingo 29. 16.30 hs. Estadio Juan G. Cáceres.

AEMO vs Independiente C.V.. Domingo 29. 16.30 hs. Estadio Rodolfo Lobo Fischer