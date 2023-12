«Se viene un año difícil, esta gestión será un nuevo desafío», dijo el Intendente de Campo Ramón

El Intendente de Campo Ramón, Jose Luis Marquez Da Silva habló de lo que se viene y de la situación de caminos rurales, además de la necesidad de hacer cambios en la gratuidad de Fiestas. Garantizó además el pago de sueldos y aguinaldo.

“Campo Ramón tiene una situación geográfica distinta, porque es muy extenso, es uno de los más grandes y ha crecido mucho, contamos por suerte con un parque vial con muchas maquinas nuevas y en funcionamiento, aunque nos falta mucho por adquirir para atender todos los caminos que tenemos, pero podemos hacer muchos arreglos que antes no soñábamos siquiera”.

Dijo que “con la lluvia se ha complicado y tratamos de llegar a todos, pero son más de 1600 kms terrados y más de 60 mil hectáreas las que tenemos que atender. Habíamos llegado a un 80% de caminos con entoscado pero hoy estamos con problemas nuevamente y tratamos de llegar a las picadas donde hace mucho no llegamos”.

Sobre la situación nacional avizoró que “el panorama es negro de lo que viene, creemos que estará muy complicado, cero obras públicas, no hay plata según el Presidente electo y nosotros dependemos de la coparticipación y el impuesto de nuestros vecinos asi que ya estamos viendo que hacer, no haciendo cuentas a pagar, sobre todo”, acotó.

Mencionó además que “después del 10 de diciembre queremos sentarnos con nuestro Gobernador electo y ver como seguimos el año que viene, hay obras en construcción, sala con internación en Campo ramón y terminal de Villa Bonita, para terminar”.

En cuanto a su Gabinete, si seguirán luego del 10 todos- ya que reasume Marquez Da Silva en su función- sostuvo “estamos viendo si los que están tienen ganas de seguir trabajando porque tenemos que empezar de nuevo como en el 2015, de cero y sino deberé cambiar a quienes representan áreas”. Garantizó el pago de sueldos y aguinaldos y explicó que “estamos viendo que esta nueva gestión será un nuevo desafío, gestionando y viendo como salimos adelante”

También se refirió a los emprendimientos turísticos sobre los que dijo “Es otro orgullo que tengo, ya que actualmente hay más de 20 lugares turísticos en Campo Ramon, estamos empezando arreglar los caminos pero todo depende del tiempo, de la lluvia y que nos dé un respiro para avanzar, pero vamos a llegar para que mucha gente nos pueda visitar en verano”.

En ese sentido habló de la Fiesta de la Ecologia, que será el 6 de enero. “Lo que va a cambiar es que se cobrará entradas porque es imposible ya ofrecer algo bueno, en forma gratuita, tenemos costos que afrontar, no será una entrada cara pero si un aporte. El año pasado nos quedó un millón y medio de pesos de ganancia y este año solo una noche nos sale 8 millones de pesos y si bien la provincia siempre colabora, vamos a ver que va a pasar”.