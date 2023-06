Se viene la penúltima fecha de la etapa clasificatoria del Apertura «Juan E. Barrios» de Fútbol

Con todos los partidos pendientes disputados, el Torneo Apertura «Juan E. Barrios» de la Liga Regional Obereña de Fútbol en Cuarta y Primera División, encara las últimas dos presentaciones para determinar a los clasificados a cuartos de final. En ese sentido programó la penúltima fecha a disputarse el domingo 25. Para algunas instituciones se empieza a definir las posibilidades de asegurarse un lugar en la siguiente instancia, lugar que ya tienen A. Campo Grande, Atlético Oberá, Racing y Ex Alumnos 185.

Posiciones: A, Campo Grande 23, A. Oberá 22, Racing y Ex Alumnos 185 21, A. JC 18, Aemo y Olimpia SA 16, River de VB 15, San Martín 9, A. A del Valle 7 y A. Alem 2.

Lo que sigue

15.30 hs. Atlético Oberá vs. AEMO. Estadio Alfonso Feversani

15 hs. River de Villa Bonita vs. Atlético Alem. Estadio Juan A. Juristch

15.30 hs. Olimpia/San Antonio vs. River de Sta. Rita. Estadio Juan G. Cáceres

Cuarta División (13.30 hs) y Primera División (15.30 hs).

Atl. JC/Independiente vs. Atl. Cpo. Grande. Club Independiente

San Martín vs. Atl. A. del Valle. Complejo Dep. 25 de Mayo

Racing vs. Ex Alumnos 185. Estadio Juan Prats Ribas

Atl. Campo Viera vs. Atlético Iguazú. Club Bowling.