Se reprogramaron los partidos del Torneo de Invierno masculino

La Liga Regional Obereña de Fútbol, reprogramó la fecha del venidero fin de semana del Torneo de Invierno «Juan Adelino Juritsch». Luego de la suspensión por la lluvia se retoma la competencia de la rama masculina.

Lo que sigue: 9ª fecha (o 3ª fecha Revancha) Domingo 4

Zona A

Atlético Oberá vs.River de Villa Bonita (a reprogramar)

San Martín vs. Atlético Iguazú (a reprogramar)

Zona B

Atl. JC/Independiente vs. Atlético Alem- domingo 13.30 hs. y 15.30 hs.

AEMO vs Racing – domingo y 15.30 hs. El partido de Cuarta Div. será reprogramado.

Zona C

Atl. Aristóbulo del Valle vs. Atlético Campo Viera. Domingo 13.30 hs. y 15.30 hs.

Olimpia/San Antonio vs. Ex Alumnos 185 – domingo 15.30