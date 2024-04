Se programó la 2° fecha del Apertura «Rafa Bidá»

La Liga Regional Obereña de Fútbol confirmó los horarios de los partidos que corresponden a la segunda fecha del torneo Apertura 2024 “Rafa Bidá”, que se disputará íntegramente el próximo domingo 7 de abril.

La segunda fecha, que no se disputó el fin de semana pasado debido a las celebraciones de Semana Santa, pasó por completo a este fin de semana venidero, con grandes expectativas por lo que se vio en la primera fecha, donde no se registraron empates.

En la Zona A, Ex Alumnos 185 y Atlético Campo Viera lideran tras obtener respectivas victorias. San Martín y Atlético Alem no sumaron, al igual que Atl. Aristóbulo del Valle que tuvo fecha libre al igual que AEMO. En tanto que en la Zona B hay tres líderes, Racing, River de Villa Bonita y River de Santa Rita.

Torneo Apertura 2024 “Rafa Bidá”

2da fecha- Domingo 07/04

Zona A

Ex Alumnos 185 vs. San Martín. 14 hs. (4ª) y 16 hs. (1ª) – Estadio Juan Areco

AEMO vs. Atl. Campo Viera. 16 hs. (1ª) – Estadio Rodolfo Lobo Fischer

Olimpia/San Antonio vs. Atl. A. del Valle. 16.30 hs. (4ª) – Estadio Juan G. Cáceres

Libre: Atlético Alem

Zona B

River de Santa Rita vs. Racing V. Svea.14.30 hs. (4ª) y 16.30 hs. (1ª) – Complejo Dep. Santa Rita

Independiente C.V. vs. Atlético Iguazú. 16 hs. (1ª) – Club Independiente

River de Villa Bonita vs. Atlético Oberá. 14 hs. (4ª) y 16 hs. (1ª) – Estadio Juan Adelino Juritsch.