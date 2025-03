Se nos fué «Chizo».

Siempre payaseando, no se sabía si hablaba en serio hasta que aclaraba que era chiste. Porque siempre utilizaba un gesto adusto, serio, para decir las cosas. Era irónico, era Periodista de «allá ite», como mencionaba. Hizo de todo-como la mayoría de los trabajadores de medios de localidades pequeñas- incluso, era productor agrario. Se reía cuando le preguntaban porque le decían «Chizito». » No sé, pregunten a quienes me llamaron así» decía y se tocaba su cabeza calva.

Era verborrágico cuando el tema lo apasionaba y más de una vez debatió acaloradamente con algún funcionario político. Era querido pero también criticado.

No sé guardaba nada y sus columnas de opinión siempre fueron respetadas y seguidas.

Era trabajador del estado-en Canal 12- pero no era «estatal», siempre lo aclaraba. Orgulloso de sus hijos, fanático del asado que reclamaba cada vez que algún colega cumplía años. Algunos le llamaban » el maestro Miel».

Era el que siempre conseguía los vinos en las celebraciones del Día del Periodista. Muy solidario, también «chinchudo» algunas veces. Se llamaba Jorge Mielniczuk. Le decíamos Chizo. Ya descansa después de una larga batalla contra el cáncer que lo aquejaba. Aún así, trabajó hasta último momento. Nos hará falta

Buen viaje amigo!Abrazos enormes a la familia.