Se jugará parcialmente la última fecha del Clausura Femenino

La 5° y última fecha de la etapa clasificatoria del Torneo Clausura de Fútbol Femenino de la Liga Regional en Primera División se jugará parcialmente, según dio a conocer el programa de partidos, el correspondiente Departamento de la especialidad. Se disputarán en cancha de Racing de Villa Svea, dos cruces de la Zona A y uno de la Zona B en cancha del Exa.

5ta fecha (última) Domingo 4/12

Zona A

16.30 hs. Atlético Alem vs. Atlético Oberá –Cancha: Racing de Villa Svea

18.15 hs. Racing V. Svea vs. Atl. Aristóbulo del Valle–Cancha: Racing de Villa Svea

River de Villa Bonita vs. Atlético Campo Grande (postergado)

Zona B

15 hs. Ex Alumnos 185 vs. Olimpia. Cancha: Ex Alumnos 185

River de Santa Rita vs. Atlético Iguazú (postergado)

Libre: Atlético Campo Viera

