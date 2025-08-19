Se inició la nueva temporada del Básquet Profesional del OTC

El Oberá Tenis Club puso en marcha la temporada 2025-2026 del Básquet Profesional. Con el inicio de la semana se realizó el primer encuentro del cuerpo técnico y plantel.

El presidente del Club, Sergio Feversani, fue el encargado de dar la bienvenida al grupo, acompañado por el coordinador de la disciplina y mánager, Jose M. Fabio.

Posteriormente, todos los jugadores, iniciaron formalmente los entrenamientos con tareas en el gimnasio y luego movimientos en la cancha. Los trabajos físicos están a cargo de los profesores Leandro Santa Andrea y Lía Amarilla; además, Jorge Caballero seguirá siendo el asistente técnico, junto a los entrenadores Ariel Checenelli y Gastón Juliani, en tanto que el kinesiólogo es el Lic. Gonzalo Sabotke, el médico, Dr. Juan Manuel Coll; el jefe de equipo Miguel Ferreyra y el utilero Néstor Ramírez.

Respecto al regreso a los entrenamientos, el DT indicó «estamos con la ilusión del nuevo comienzo, entendiendo que es motivante comenzar, motivante el mercado de pase que hicimos, siento que más allá de que se fueron muchos de los chicos que habían marcado una huella acá en el club, hemos podido formar un lindo plantel, ojalá, esto lo podamos transformar en un buen equipo. Sin dudas tengo esa ilusión, confío mucho en los jugadores que han llegado y siento que ese es el trabajo que debemos realizar desde el comienzo y en el día a día es donde tenemos que armar lo que queremos.»

Además, expresó qué identidad buscará para el equipo, «es un equipo que puede ser agresivo para jugar, deseo que tenga algunas de las características de los equipos anteriores, que es la lucha, la entrega, que es un poco lo que contagia a toda la gente. Y después, creo que tenemos un talento importante dentro del grupo que hay que unir, el talento en forma individual no sirve para nada eso es importante cuando vos lo podes unir dentro de una manera de jugar y si logramos eso me parece que vamos a ser un equipo bien competitivo como para dar pelea en todos los torneos».

El nuevo plantel tendrá dos frentes de competencia, por un lado la Liga Sudamericana y por el otro Liga Nacional.