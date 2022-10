Se inició el Clausura de Fútbol «Nené» Montiel

El pasado fin de semana se disputó la primera fecha del Torneo Clausura Gumercindo Nené Montiel de la Liga Regional Obereña de Fútbol. La competencia por decisión de los clubes, tendrá 5 (cinco) fechas en la primera fase, luego clasificarán los Cuatro mejores ubicados de cada zona a instancias de Cuartos de Final, donde se cruzarán (1° de una zona con el 4° de la otra zona y 2° vs. 3°) a un solo partido que se disputará en cancha del mejor posicionado (en caso de empate se define por penales). De igual forma, los cuatro equipos clasificados a Semifinales se cruzarán teniendo en cuenta las posiciones en etapa de clasificación (el mejor posicionado vs el cuarto y el segundo vs. el tercero), a un solo partido donde será local el mejor ubicado. La Final, en tanto, será de ida y vuelta.

Resultados Primera Fecha- Primera División

Clausura 2022

Zona A

Olimpia/San Antonio 0 – Atlético Campo Viera 1

River de Villa Bonita 1-Racing 1

Atlético Alem 2 – River de Santa Rita 2

Zona B

Atlético Iguazú 4 – San Martín 0

Ex Alumnos 185 2- Atl A. del Valle 1

AEMO 1 – Atlético Oberá 3

La próxima fecha se programará en reunión del Consejo de la Liga, en la noche de este martes 18, tendrá los siguientes compromisos: Zona A: Racing de V. Svea. vs. Atl. Campo Viera. River de Santa Rita vs. River de Villa Bonita y Atlético Alem vs. Olimpia/San Antonio. Zona B: Atlético Oberá vs. Atl. Aristóbulo del Valle. San Martín de 25 de Mayo vs. AEMO y Atlético Iguazú vs. Ex Alumnos 185.

Resultados Primera Fecha

Cuarta División

Zona A

Olimpia/San Antonio 1 – Atlético Campo Viera 2

River de Villa Bonita 0-Racing 2

Atlético Alem 2 – River de Santa Rita 2

Zona B

Ex Alumnos 185 2- Atl A. del Valle 0

AEMO 3 – Atlético Oberá 0

Me gusta esto: Me gusta Cargando...