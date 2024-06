Se completó el cuadro de semifinales del Apertura de Fútbol

El cuadro de smifinales del Torneo Apertura «Rafa Bidá» de la Liga Regional Obereña de Fútbol en Primera y Cuarta División se completó en el reciente fin de semana. En Primera a los clasificados Racing, Ex Alumnos 185 y Aemo, se sumó ayer, domingo 23, River de Santa Rita.

En el club Bowling, Atlético Campo Viera recibió a River de Santa Rita,completando la programación de Cuartos de Final del Torneo. La visita se impuso por 2 a 0 y así logró la clasificación a Semifinales.

Así, las semifinales a jugarse a encuentros de ida y vuelta, tendrán los siguientes cruces:

Ex Alumnos 185 vs. Racing V. Svea y River Sta. Rita vs. AEMO

En Cuarta División, Olimpia/San Antonio y Atlético Iguazú a Semis.

También se disputaron los dos partidos de Cuartos de Final de la Categoría juvenil. Olimpia/San Antonio y Racing de Villa Svea empataron 3 a 3 y por penales clasificó el Olimpia/San Antonio. En tanto que Atlético Iguazú y Atl. Aristóbulo del Valle empataron 2 a 2 y también tuvieron que definir desde los doce pasos, clasificando el equipo de Leandro N. Alem.

Por lo tanto las Semis serán las siguientes: Olimpia/San Antonio vs. River de Sta. Rita y Ex Alumnos 185 vs. Atlético Iguazú.