Se aprobó la solicitud del Grupo Mate Rojo para construir un Centro Temático de la Yerba Mate

En la Sesión del martes 5, el Concejo Deliberante aprobó la solicitud del Grupo Mate Rojo para desafectar del uso público un tramo de la calle Bélgica para construir un Centro Temático de la Yerba Mate.

El Dictamen de la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente, señala que el grupo Mate Rojo – Empresa Molinos La Misión S.A. presentó la solicitud de desafectación de dominio público y afectación al dominio privado de la calle Bélgica, entre Asunción y Lima de nuestra ciudad. Dicha solicitud recae en la idea de construir un Centro Temático de interpretación de la Yerba Mate, con fines recreativos y educativos, que comparta el turista y estudiante, todos los procesos necesarios para la producción de la yerba mate, los de antaño y los actuales.

La Ordenanza aprobada, autoriza a la Empresa Molinos la Misión S.A. a la construcción de un Centro Temático y realización del proyecto Mate Rojo Experience Ruta de Yerba Mate, conforme el Acta de Compromiso firmado por las partes. El Legislativo obereño y la Empresa requirente firman un Acta Acuerdo, por el cual la Empresa Molinos la Misión S.A., se compromete a construir cordón cuneta y empedrado, incluyendo la compra de los materiales necesarios a tal fin, en el Barrio Esperanza de nuestra ciudad.

El Presidente del Concejo Deliberante Santiago Marrodán, explicó que esta es una calle que actualmente no está abierta a la circulación de vehículos y que la empresa debe realizar una contraprestación, “este proyecto que presentó la Empresa, es un emprendimiento muy importante para la Ciudad en materia de turismo. Entendimos todos los Concejales que Oberá en turismo tiene mucho para hacer todavía y esto es viable. Teniendo en cuenta que no solamente se desafecta del uso público y se pasa al privado, sino que se le pide una contraprestación. No se le da solamente el terreno, a cambio de eso la Empresa Mate Rojo a través de un convenio firmado tiene que hacer obras en escuelas y en lugares donde sean necesarios”, expresó Marrodán.