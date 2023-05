Se aprobó la Ordenanza de Adhesión a la Ley Provincial de Promoción de Espacios Culturales

En la 11° Sesión Ordinaria, este martes 23, el Concejo Deliberante obereño aprobó la Ordenanza de adhesión del Municipio de Oberá a la Ley Provincial VI – N° 273 – Promoción de Espacios Culturales.

Los ediles señalaron en su dictamen que el municipio es considerado un polo educativo y cultural en la zona centro, contando con instituciones educativas con formación en arte, muchos de ellos se encuentran desarrollando en diferentes espacios sus actividades artísticas. La presente Ley tiene como beneficiarios a todas aquellas personas humanas o jurídicas que de manera individual o asociada, desarrollan actividades culturales en espacios públicos o privados dentro del territorio provincial. Los espacios culturales, a través de diversas actividades artísticas, promueven y difunden nuestra cultura misionera, por medio de diversas manifestaciones que abarcan desde obras teatrales, performance, poesía, baile, música, literatura, muestras pictóricas, artesanales, entre otras; contribuyendo a la generación, protección y preservación de nuestro patrimonio cultural.

En la presente Ley se establece el marco normativo para espacios culturales que desarrollan sus actividades de manera independiente, brindándole fomento, valoración y protección a las expresiones artísticas y culturales de nuestra provincia. Se reconoce el trabajo que desarrollan de manera autogestiva los artistas, permite impulsar la participación de proyectos culturales para fortalecer nuestra identidad cultural; estimulando de esta manera la formación, actualización y perfeccionamiento de sus integrantes. Por ello la importancia de la adhesión a ésta ley con la finalidad de acompañar y fortalecer a aquellos espacios culturales que impulsan actividades para la valorización de nuestra cultura misionera.

En la Sesión estuvo presente el Secretario de Estado de Cultura de la Provincia José Martín “Joselo” Schuap, quien manifestó que lentamente se están adhiriendo los Municipios a una Ley Provincial impulsada por la Secretaría de Estado de Cultura de la Provincia de Misiones y el Diputado Provincial Hugo Passalacqua, “se generó una Ley que en Misiones permita que los lugares de la cultura puedan ser habilitados como espacios culturales y no disfrazados de cantina, de bufet o de restaurantes como muchos para poder trabajar, para poder estar legal y tributar al Municipio lo correspondiente. Para poder inclusive facturar y poder desarrollar su actividad”, explicó.

“Que no seamos imposibles de nombrar o caracterizar en un nomenclador de habilitaciones municipales. Además de que el Estado Provincial a través de la Secretaría de Cultura por medio de esta Ley, trabaja en la creación de beneficios que le permitan a estos sectores que no son creados con el fin de facturar. Es decir, alguien que tiene un centro cultural, no vende empanadas con el fin de vender gastronomía, lo hace para pagar el alquiler y así enseñar dibujo, para enseñar danzas o para enseñar música. Pasa en la mayoría de los casos con gastronomía. Se hacen rifas y un montón de cosas para poder conseguir recursos para sostener el centro cultural. Entonces, estos lugares necesitan ayuda del Estado, necesitan el acompañamiento de la sociedad porque son la cuna fundamental del desarrollo de nuestros jóvenes, de nuestros niños, donde aprenden de la cultura y del arte, a vivir mejor. Que el Concejo Deliberante adhiera a una Ley Provincial para que en Oberá, así como se puede habilitar un comercio, también se pueda habilitar un espacio cultural”, sostuvo el Secretario de Cultura de la Provincia Joselo Schuap.