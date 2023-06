Restricción de frecuencias de colectivos dejó sin servicio a varias zonas

La decisión unilateral de las empresas de transporte de Oberá, de recortar frecuencias- esto es, restringir el servicio- generó múltiples problemáticas en la vida de aquellos usuarios que solamente pueden trasladarse a sus trabajos o la escuela mediante el transporte público de pasajeros.

Al paro nacional del dia martes, se sumó la restricción impuesta el miercoles y este jueves. «Tenía turno a las 14 hs en el Hospital Samic y tuve que venir a las 7 de la mañana con una línea de media distancia que pasa por la Ruta 14, porque el interurbano no está funcionando en mi zona desde el martes», dijo Susana Martínez, quien vive en el km 18 y viaja con este servicio de la empresa prestataria Z. (Next, Guacuararí y Nuestra Sra del Rosario).

«Desde la pandemia comenzamos con problemáticas de recortes, con la otra empresa todavía y creímos que iba a mejorar con éstas pero no, es peor. Somos muchos los que viajamos con esta línea y ayer no tuvimos colectivos y hoy otra vez y no sabemos porqué, redujeron el servicio y nos quedamos sin ninguna línea, tuvimos que viajar con la empresa que hace Ruta 6 y Ruta 14, solo a las 7 de la mañana viene y luego vuelve a las 18», sostuvo la vecina.

Mencionó que «si no vengo a las 7 hs no puedo ir a mi turno en el Hospital que de por si cuesta conseguir y vuelvo a las 18,30 y ando deambulando mientras tanto por alli, porque no tengo otra opción. Vemos que en otras localidades se volvió a la normalidad pero en Oberá no y nadie dice nada», remarcó. Añadió que tampoco tienen colectivos los fines de semana, ninguno. «Estamos peor que antes cuando recien empezaba a funcionar el transporte de pasajeros, mas modernidad pero menos servicios», acotó.

Las largas filas en las paraditas de colectivos, constatan la queja permanente de los usuarios con esta decisión. Desde el municipio, el responsable de Movilidad urbana, Fabian Pizzutti sostuvo que enviarían una nota a la empresa, cuando es el ente de contralor existente y debería actuar en consecuencia.