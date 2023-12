Reflexiones entre equívocas y univocas: Voluntad esa es la cuestión (por Juan Oviedo)

El “poder” de cada uno, personal y singular, más allá del dinero, postura social o profesional,

es el de la ¡voluntad!, este sea el motor que dinamiza todo actuar singular, voluntad para

cambiar la cosas, voluntad para resistir, oponerse etc., mantener el estado de las cosas, por

ejemplo, conservar privilegios, inmunidad etc.

Así, la voluntad nos lleva a -actuar en el mundo-, sin embargo, la voluntad entendida como

principio incorporado en la condición humana, como innata, no existe, sino que se debe

adquirir, primero “nacer” y después, ¡ejercitarse!, así, una –necesidad- le permita nacer y un

lograr, ese ejercitar. Lo que nos dice que la voluntad debe tener un norte, poseer un sentido,

tener una dirección, como “eje” para poder actuar, porque sin ellos, ¡no hay voluntad!, ella

quede aplacada, y el sujeto sin voluntad es alguien que se abandona al suceder, y se convierta

en “hojarasca” llevado por el viento de la contingencia.

Lo que hace ¡más que interesante!, que gente “cubierta” de necesidades y llenas de

privaciones, no tengan voluntad por haberse “abandonado” al control que la liviandad

electoral posiciona y optar entre el mediático y el fracasado inflacionario, a esa

representación que ¡no representa!, por ser las caricaturas que instala el sistema, y más allá

de esa pretensión de ser presentado como solemne, serio, profundo y esencial, el sistema es

grotesco por obligar a la voluntad a que se pronuncie. Las décadas de fracasos de los

gobiernos votados, ha terminado por engendrar ese escepticismo que debe soportar la burla

del gatopardismo instalado, para beneficio del astuto de turno.

Un nombre sin voluntad posiciona el absurdo que es “hacer” de lo insignificante algo

significativo, y es lo que se pondrá a prueba por las futuras medidas del gobierno y lo que

habrá de provocar, cuyas respuestas estén en el manual opositor, como: paros, huelgas,

movilizaciones e instituciones afines como CGT y partidos políticos para torcer las medidas

de fondo del presente gobierno, entonces, ¿qué se juega en todo esto?, que se devela el

absurdo del insistir por décadas como algo significativo, de algo que ¡no lo es!, porque no

cambia nada y a eso se ha abandonado la voluntad, a instituciones y a la rueda de la

cuantificación ¡del eterno retorno que no cambia nada!.

Pero y el presidente votado, ¿acaso no lo fue porque representa algo, y haya provocado

esperanzas y ha otorgado sentidos?, no, porque unos y otros conformen la misma historia del

fracaso, con la diferencia que “unos” son protegidos por el sistema, lo que les insufla voluntad

mientras otros, son sus condenados, al que se les ha quitado toda voluntad.

Juan Oviedo

