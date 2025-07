Reflexiones entre equívocas y univocas: Un pensar peligroso (por Juan Oviedo)

Cuando existe un conjunto de -ideas, creencias y criterios-, adornados con relatos e historias de carácter político, constituyen un tipo de “ideología” partidaria, por el cual toda persona susceptible a tal propaganda caiga preso de tal formato y pase a ser -partidario, militante- o identificarse con esa organización, se trata de un sujeto lejos de toda “autoconsciencia” porque se ha convertido en un seguidor del afuera y de las ideas de otros a las que hace propia, quien pase a formar parte de la masa a quien esos terceros lo “enaltezcan” como pueblo, hablamos de individuos bajo –fuerzas- y no conceptos que experimentan derechos, desigualdad, ascenso social, pobreza, desocupación, PBI, mercado global etc. aspectos ininteligibles para su “común” deliberar y posicionen lo no racional, la creencia, el fanatismo y el sentir –irreflexivo- acerca del partido como fuerza para resolver eso ininteligible.

Hablamos de un choque entre -subjetividad y objetividad-, el creer de lo personal y ese más allá de su creer que es lo causal, ¿la paradoja?, que la subjetividad encarnada del partido hace gala de una objetividad por el cual, si o si está en condiciones de gobernar, ahora, ¿y cuál es esa objetividad?, creen saber manejar esas fuerzas superiores según una voluntad que puede moverse en uno u otro sentido y ser favorable para el país que gobiernan o buscan gobernar, es decir, las fuerzas a las que se enfrentan son interpretadas desde lo que ellos son, ¡subjetividades!, así, los fenómenos globales económicos, políticos y sociales son cuestiones subjetivas y por lo tanto, pueden ser manejados, una -obscura malicia- se instala en tal pretensión al “negar” la objetividad de los fenómenos globales por parapetarse en las

individualidades como respuesta a ellos, ¿de quienes estamos hablando?, de los hijos del pensamiento ¡prefilosófico!

Por lo tanto, es preciso delimitar al “conocimiento” prefilosófico utilizado para incidir en el mundo como algo directo según -voluntades y deseos- de estos políticos, quienes hacen caso omiso a una objetividad sujeta a lo “causal” ejerciendo una serie de prácticas vinculados al pensar prefilosófico, y se trate de ¡lo mágico!, aquí los individuos con sus creencias creen poseer un vínculo directo entre lo que desean y el medio en el que actúan, se valen de “rituales” para transformar el estado de cosas del mundo objetivo, y llegados a este punto usted comienza a sospechar de la coherencia del presente texto, pero ¿y por qué esto del pensamiento mágico se vincula con el pensar prefilosófico?, porque parte de la creencia que

el pensar, el desear y de ciertas prácticas, influyen en los eventos externos, por supuesto, una subjetividad sin relación alguna con causalidad, lógica o empírica.

Entonces, usted, vuelve a preguntar por algún ejemplo de esas “prácticas” mágicas y señalando que no son azarosas, porque de fondo exista cierta -prescripción- para el ejercer de las mismas le decimos: la “voz” del líder, definitoria como tal, movilizaciones y cantidad de movilizados, adueñarse de figuras históricas, por supuesto banderas, representaciones y logos, (que no es el filosófico), lo mediático, etc. he aquí al pensar prefilosófico en su máxima representación, preñado de subjetividades y rituales mágicos para lograr sus fines ¿o acaso cree que solo López Rega fue el único brujo por aquí?, lo mágico no solo está en el ámbito de lo esotérico sino también en el de los -atrasados-, que están en todos lados y en estos pagos ¡abunden!

Juan Oviedo