Reflexiones entre equívocas y univocas: Presos vip (por Juan Oviedo)

Celdas individuales. casitas instaladas, entiéndase como privilegios por considerarse cárceles vip, “….quienes están detenidos en la U34. Gozan, entre otras comodidades, de canchas de tenis, pistas para caminata, huertas y un gimnasio con aparatos. Hay una heladera cada dos internos y hay varios represores que tienen un televisor en sus habitaciones”(1), además de fragilizar- el significado de una condena, entender tales acciones como el inicio a algo mayor, tras la impunidad como también, señala uno de los comentarios de la citada nota “….darles un mejor y cómodo pasar a quienes asesinaron, torturaron y desaparecieron compatriotas”, todo eso en la unidad penitenciaria de Campo de Mayo, pero no nos engañemos, no son las instalaciones vip sino que se trata de ¡presos vip!.

¿Cómo trata Bukele a presos que -no son- vip?, “incomunicados del mundo exterior”(2), como contraposición, algunos de nuestros diputados el año pasado fueron a Ezeiza a reunirse con Astiz y compañía, donde Bullrich fue facilitadora para el ingreso, sigamos con Bukele, “el orden, control y disciplina en los internos con el objetivo de no permitir acciones ilícitas”(3), la impunidad en el caso con los detenidos en Campo de Mayo sería una de ellas, sigamos en el Cecot de Bukele, “Para asearse o lavar la ropa los internos usan el agua de dos pilas cuyo suministro se controla desde el exterior. Hay dos retretes sin ninguna privacidad. No hay ventanas, ventiladores o extractores”(4), en Campo de Mayo eso no existe ya hemos desglosado las comodidades, suficiente como muestra.

Entonces la pregunta, ¿deberían los genocidas recibir algún tipo de trato más riguroso como el que ahora reciben?, antes de responder usted se pregunte ¿y cómo sería esa rigurosidad?, si no trabaja -no- come, indemnizar con su patrimonio, algo que poseen por ser -presos- vip a los familiares de sus víctimas, hacer sus comidas, lavarse la ropa, limpiarse sus celdas, por cada acto de victimización no recibir visitas, ningún tipo de atención -sea esa la que sea-, preferencial, y fundamentalmente, quitar todo tipo de -gratuidad- porque se les “da” todo gratis, por el cual como vip que son pueden pagar con su patrimonio lujos carcelarios como los mencionados, tal seria la presente rigurosidad.

Pero ¿cómo es que alguien pasa a ser un preso vip?, primero se debe considerar la posición “social” de la persona, porque de acuerdo a esa posición surgen las “influencias” que compra el patrimonio, por ejemplo, si es un famoso deportista, actor o político, poseen las condiciones de posibilidad a ser vip, y llegado el momento de la condena una suerte de ley invisible los protege y reciban un trato privilegiado, por supuesto, como no son detenidos comunes no se los junta con detenidos por delitos menos graves, ahora, si hay un vip ejemplar es el delincuente de guante blanco, como algún ministro de economía, se trata del vip por “excelencia”, si llegara a ir preso dentro del sistema penitenciario.

Pero no nos engañemos, con esos vip -la injusticia- y “justicia” se mezclen con el mismo hecho, primero, por el hecho de encarcelarlos (justicia) pero rodearlos de las mejores condiciones, distintos a los otros reos, (injusticia), entonces, la condena se reduce a una “sola” expresión, estar “fuera” de sus domicilios habituales, pero con todos los privilegios que significa y envuelve a un preso “vip”.

Juan Oviedo

