Reflexiones entre equívocas y univocas (por Juan Oviedo)

Asistí en forma virtual al -1er Congreso Internacional de Filosofía del Conosur- desarrollado entre

los días, 13,14 y 15 de julio en la ciudad de Posadas (Misiones) y con el anuncio de una presencia

estelar vía Streaming desde México, se trataba del Dr. Enrique Dussel, junto a Carlos Bauer y Rita

Segado fueron nombres que sobresalieron como expositores del señalado evento,

lamentablemente el Dr. Dussel por -problema de salud- “no pudo” hacer su conferencia.

A grandes rasgos las ponencias “versaron” acerca de la -enseñanza de la Bioética en el nivel

secundario, filosofía de la Liberación, perspectivas y cuestiones de género, política y educación

liberadora, pensamiento crítico, filosofía para niños- etc., aspectos centrales de una realidad

abordada desde lo ético, lo político, lo educativo y el pensar crítico, por lo cual la Filosofía se vuelve

a –instalar- y mostrar su vigencia en una sociedad donde el cavilar elucidativo “no reina”.

“Filosofar” -no es- lo que otros pensaron eso es -historia de la filosofía-, sino que implica un ahondar

acerca de un tema o acción y que el conjunto de la sociedad por desinterés, ignorancia o

condicionamiento mediático -ha resuelto-, bueno, ese volver a excavar pone en tela de juicio a tales

construcciones acerca de esos temas resueltos, tal ahondar es lo filosófico.

Por ejemplo, ¿es enseñable la moral y los valores?, ser conscientes de la dominación ¡es

imprescindible para un liberar!, el género colonial ¿es válido?, ¿es posible –educar- alejado de un

pensar?, los niños como los primeros metafísicos -la filosofía- ¿les agregara o quitara profundidad?

Y la política concebida para erradicar injusticias, miseria y no hacerlo ¿es solución o parte del

problema?, las preguntas con esa carga problematizante posicionen -la vigencia- de la Filosofía.

Textualizamos algunas consideraciones que rescatamos de participantes cuando finalizó el

congreso, así:

“Muy interesante encuentro. Las miradas diferentes y la capacidad de dialogar y expresarse.

Aportes interesantes. Yo soy de otra disciplina que admira y necesita de la Filosofía y su mirada”.

“Excelente propuesta de apertura al conocimiento de la Filosofía de la Liberación, por los distintos

argumentos recorridos, históricos y filosóficos. Es muy válido participar abiertamente desde

distintos puntos del país, donde cotidianamente no se posee acceso a tamaño saberes. ¡Gracias y a

continuar!”.

“Estos espacios son muy valiosos donde confluyen las ideas y las contradicciones, donde lo

importante es la reflexión y el respeto por las distintas posturas”.

La filosofía viene aportando hace milenios ¡su luz!, luchando en contra del -también milenarioaporte de sombras, prejuicios e ignorancia, desde el ayer con los tiranos, después, con los aclamados

dictadores y hoy, con los políticos tras su ilusión por –infatuarse- y ajustarse al “simulacro y la

simulación” que supo decir Baudrillard.

Juan Oviedo