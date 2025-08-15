Reflexiones entre equívocas y univocas: Poemas/poesía (por Juan Oviedo)

Cuando se es niño, joven o adulto, el poema es una forma de expresarse, por supuesto, el novel escritor desde el entusiasmo de su interioridad, entienda que lo que escribe pertenezca al ámbito de la poesía, sin embargo, exista una diferencia con lo que se puede determinar cómo poesía, porque el poema es consecuencia del entusiasmado del “novel escritor”, pues sus primeras obras no versan en géneros complejos como son las novelas o los ensayos-, sino con algo menos elaborado y más intuitivo, lo que se encuentra ¡presente! en la composición de “sus poemas”, pero no se lo pueda considerar –poesía- como género literario.

Y esto porque existe un hiato distintivo entre “poema y poesía”, y a menudo concebidos sinónimos, pero ¡no lo son!, al respecto “A pesar de ser parte del mismo género, poema y poesía son dos cosas diferentes. Ambos sustantivos se utilizan para referirse a la creación y composición de obras poéticas. No obstante, la poesía es el género y el poema es la obra” (1) , lo que determina tal género como -Poesía- sea la manifestación de la belleza escrita, por el contrario —el poema—, es una construcción escrita en verso y la utilización de recursos estilísticos tras la composición del “poema”.

Por lo cual el novel debe tener en cuenta que inicia un proceso y a ese paso “iniciático” agregarle aprendizaje, autocrítica y apertura a la crítica como aspectos de su evolucionar si realmente desea “hacer” ¡literatura! y si consideramos tal hiato, sin lugar a dudas que “hay” escritores en Oberá y aledaños que escriben poemas, pero no obstante atendiendo a la definición anterior, quede pendiente la enunciación acerca de categorizar sus obras como perteneciente a la dimensión literaria.

Entonces, ¿quién puede determinar lo que se escribe Obera y aledaños es literatura?, los críticos literarios, pero se trata de una función ausente en muchas regiones como también, instituciones competentes acerca de esta disciplina, por el cual será preciso plantear “un debate” en tono reflexivo, para determinar los alcances que puede tener en -una sociedad-, la presencia o la ausencia de una literatura como una forma de enriquecer, enseñar y ayudar a pensar, acerca de lo que esas sociedades son y desearan ser.

O como sostiene el italiano Tabucchi cuando asocia la tarea del escritor y la de un relojero o carpintero. “Existen escritores que mitifican el talento, la inspiración, y sin duda, todo esto, el deseo, la imaginación, son cosas importantes. Pero también es verdad que hace falta permanecer sentado durante mucho tiempo, hace falta escribir, es necesario trabajar, es necesario estar allí, como el relojero que instala su minúscula pieza en el mecanismo del reloj que fabrica. Sin el trabajo, la literatura no es nada. Y cuando jóvenes escritores me piden consejos, rehúso darlos. O mejor dicho les doy uno solo: si hay algún carpintero en vuestro barrio, pasad a verle al atardecer antes de que cierre y observarle a ras de tierra

cómo trabaja” (2)

Juan Oviedo

————————————————————————————————————————

(1) “¿Cuál es la diferencia entre poema y poesía?”, en pág. web: https://difiere.com/diferencia-entre-poema-y poesía/ (en línea)

(2) MI SIGLO “La invención de la realidad”. Un blog de José Julio Perlado, ESCRITORES ARTESANOS, en pág. web: https://misiglo.es/2009/06/07/escritores-artesanos/ (en línea)