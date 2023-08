Reflexiones entre equívocas y univocas: Patencia (por Juan Oviedo)

En el “Séptimo Sello” del año 1957, film de Ingmar Bergman, una de las imágenes iniciales de la

película, es la de un curioso “enfrentamiento” en una partida de ajedrez, entre el protagonista

principal, un caballero llegado de las cruzadas enfrentando a la misma muerte, el caballero sabe que

no podrá –vencer- a la muerte, pero lo que busca es “tiempo” para elucidar algunas cuestiones de

fuerte contenidos “existenciales”, como -el sentido, la vida o el acechar de la nada-.

Se trata de la desgarrante pregunta que significas el -trascender del hombre-, en especial, cuando

Europa es azotada por la “peste negra” posicionando un clima ¡trágico y oscuro!, que sume a los

protagonistas al –desencanto- por la vida y potenciado por el yugo religioso de la “culpa” por haber

desencadenado la “ira de Dios” y ser castigarlos con tal calamidad.

El planteo “existencial” fue un movimiento filosófico potente después de la 2da guerra mundial y a

igual que en la película, el evento bélico más allá de haber finalizado, imprimió “también”

desencanto y preguntas por el sentido de la vida, así, la angustia, el absurdo, la vida inauténtica, y

las diferentes –condenas- a ser libre, a la muerte y a encontrar sentido, fueron características que

cincelaron tal movimiento.

Hoy tal “planteo” puede ser entendido como un rasgo del pensar filosófico de la pos-guerra y sin

ninguna presencia en nuestra –posmodernidad-, pero las guerras continúan, con una pandemia

apenas pasada, y el desencanto que los fracasos políticos en este país han provocado, el posicionar

vigente a ¡la grieta!, incitar a la desesperanza del “que se vayan todos”, retornar una vez más a los

imperativos del F.M.I., inflación, pobreza etc., y con candidatos que ya han estado presentes como

funcionarios en las pasadas administraciones y que han –fracasado-, el panorama en su totalidad

conjugue el emerger del planteo existencial por el “sentido” en este país y el “absurdo” que significa

el ¡volver a votar! siempre a lo mismo.

¡Siempre a lo mismo!, es el destino trágico que la –ignorancia- lleva al mismo “tropiezo”, como la

piedra en Sísifo, el país en cada nueva elección “se cree”, que se llegará ¡por fin! a la cima y el país

–cambiará-, pero ustedes ya saben ¡que es lo que pasa!, entonces, lo que se presenta como una

salida y oportunidad histórica de lo mismo, -lo mismo- instala la opresión de lo histórico y lo ¡trágico!

se torna posibilidad.

La pregunta más terrible y elemental es ¿de dónde venimos?, seguida de esta otra ¿quién me ha

dado el ser?”, o la incertidumbre que el hombre experimenta al saberse contingente, por sentirse

ajeno y distante del mundo que lo alberga, y penosamente abrirse él, pero cuando ese mundo como

este país, es adversa realidad, este hombre toma conciencia de lo desconocido, no es dueño de su

destino, ni de su porvenir, y vive su vida de forma azarosa, no tiene proyecto y sin él, vivir no tiene

sentido y -estar aquí-, se torna en un simple absurdo o ¡como lo existencial! se torna “patente” de

vuelta.

Juan Oviedo