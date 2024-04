Reflexiones entre equívocas y univocas: Novedad (por Juan Oviedo)

La universidad y todo lo que se pueda afirmar acerca de ella y los recortes a la misma con un sentido de fondo, ponga en la palestra el valor de uno y del otro, lo que plantea una oposición de ruptura que con un sentido de “complemento”, por el cual -ruptura, destrucción, quiebretal ser los objetivo de la agenda del gobierno de Milei, ¿el problema?, que aquello a lo que vino a cambiar, ante los resultados de sus acciones, vuelva a la gente ilusionar y poner en sintonía como alternativas válidas a esa –inmunda- casta despreciada y que “no es” la de la gente.

Mientras, llama la atención la “respuesta” a través de los organismos en el país, la utilización de las mismas armas, como si fuera lo mismo enfrentar a un -perro salchicha- y a un –dinosaurio-, con un poder de fuego igual: paros. movilizaciones, reclamos, lo que nos dice que ellos no confunden la estatura del enemigo, sino que las armas utilizadas, son “obsoletas” como los aviones F.16 recientemente comprados.

Se podrá decir que aun -viejas, obsoletas, antiguas- son válidas, pero una de esas armas, los partidos políticos como alternativa, ya han perimido porque Milei “es y fue” la última chance por mostrar la pertinencia de un partido político para conducir a este país, es más, cuando de Miley se trata solo hablemos de un hombre sin caudal político, no doctrinario ni sapiente del pensar, pero exitoso en lo “mediático” y por tal quimera, se posibilito el presente grotesco del gobierno instalado, lo que nos dice -sin que se lo diga- por un nuevo y silencioso ¡que se vayan todos!, pero no por el vociferar de una clase media sino del hachero, tabacalero, originario, cartonero, piquetero etc.

Hasta el día que ya ¡hartos!, más hartos que aun hoy, se plantee la cuestión tras un exceso pragmático, si yo -no te voto-, ¿tu mueres?, porque así, -no hay solución hermano- y esa ser la “nueva” arma, la casta parapetada en el paradigma de la democracia y de lo político, la nueva arma será desnudar, mostrar, visibilizar que las “soluciones” de la casta no provocan solución alguna, entonces, no hay solución con la casta compadre. Ah y eso que el texto fue elaborado antes del aumento -sin querer- por parte de los Senadores,…je



Juan Oviedo