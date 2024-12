Reflexiones entre equívocas y univocas: María (por Juan Oviedo)

La pregunta inicial es, en que puede “ayudar” una película acerca de la vida de alguien que ya de por sí a -grandes rasgos-, es conocida en Occidente desde el ámbito religioso, como es -María- la madre de Jesús, el hijo de Dios según el -cristianismo-, con la siguiente respuesta que ese “volver” a posicionar tal presencia, fuera de los ámbitos eclesiástico pueda aportar nuevos sentidos o afirmar otros, y para ello, apelar a cierto –deconstructivismo. que pivota entre -lo canónico y lo no canónico- como considerar también, si es pertinente ir a lo histórico y su papel pendular entre lo que “es” y lo que “no es”, que nos aporte elementos de análisis.

Si la plástica de lo que -no es- resulta más arrollador de lo que fue, y esto se resuelva entre el choque de lo -canónico y no lo canónico-, el tergiversar posiciona un impacto, pero ¿para qué, quien o su por qué?, la plástica no es historia, no hay verdad aludida, pero ese narrar no puede cabalgar sin presencia evangélica, la paradoja es que lo histórico es el propio evangélico y, sin embargo, parte narrada del film tenga en cuenta un texto considerado ¡apócrifo!, el Protoevangelio.

En la película se muestra el encuentro entre -María y José de la siguiente manera, José en busca comida “ve” a María al otro lado del río lavando ropa, la plástica del momento es romántica, colorida, sugerente de todo un devenir para ambos jóvenes, pero ¿cómo se contrasta según el evangelio tal escena?, según el -Protoevangelio de Santiago- nos señale que la Virgen María fue confiada al Templo siendo muy joven y, cuando alcanzó la pubertad, se le buscó un marido apropiado, aquí –José- es un hombre mayor y viudo, es elegido como consorte, “Y el Gran Sacerdote dijo a José: Tú eres el designado por la suerte, para tomar

bajo tu guarda a la Virgen del Señor. [José] recibió a María bajo su guarda, diciéndole: He aquí que te he recibido del templo del Señor, y que te dejo en mi hogar. Ahora voy a trabajar en mis construcciones, y después volveré cerca de ti. Entretanto, el Señor te protegerá” (1)

Ahora, un salto hay en la fuente apócrifa y en la plástica señalada del film, donde el brazo de lo histórico para resolver esa verdad es insuficiente porque el “drama” -no es- histórico, sino religioso, porque las fuerzas simbólicas que entrañan lo religioso -no son- cuestiones de hechos tangibles sino intangibles, así, lo histórico es suplido por si el “relato” es canónico o de lo contrario, ¡no lo es!

Pero ¿cómo es presentado según el evangelio ese vínculo entre María y José?, vayamos a la palabra de Mateo “José era un hombre bueno y bondadoso. Él y María iban a casarse. Cuando supo que María iba a tener un bebé, no sabía qué hacer. Como el bebé no era hijo de él, pensó que no debía casarse con ella. Una noche un ángel visitó a José en un sueño y le dijo que el bebé de María era el Hijo de Dios. También le dijo que se casara con María y que le pusiera el nombre de Jesús al bebé. Jesús sería el Salvador del mundo” (2)

La línea argumentativa es similar a la del Protoevangelio, ya que deja de lado todo romanticismo de por medio y narra el hecho de la relación “orden-obediencia” de los involucrados, participando de una “predestinación” en consonancia con el rigor religioso de la época y entender esto, una suerte de resistencia “simbólica” a la ocupación romana a la que estaban sometidos, y momentos de la presencia Herodes, en este punto otra controversia posiciona el film, porque Herodes el “grande”, es presentado como alguien irracional, dispuesto a hacer matar a quien se le cruza en su cabeza, pero “Herodes el Grande reinó sobre el pueblo judío durante prácticamente las cuatro últimas décadas del siglo I a.C.

Destacó por su eficaz gestión administrativa, por el lustre que dio a Judea, por grandes obras como la reconstrucción del templo de Jerusalén, e incluso por gestos humanitarios como el reparto de grano, comprado de su propio peculio, en una terrible hambruna. Pero Herodes no supo, o no pudo, conquistar el corazón de sus súbditos judíos: para ellos fue siempre una piedra de escándalo y un motivo de rencor” (3)

Y aquí lo “histórico” tiene algo que decir, si bien una participación exigua ya que por el momento se le ha “sustraído” de las manos los hechos, sucesos, acciones por encontrarse bajo un umbral religioso, ámbito sospechado de subjetividad por su sentido de fondo, como significa posicionar un dogma como -verdad-, la matanza de los niños en el film, no es algo confirmado por Lucas y otros evangelistas, -solo por Mateo- ni tampoco por un posterior historiador, “Pero, ¿ocurrió realmente este brutal episodio o alguno parecido? En la actualidad, la gran mayoría de historiadores ponen en duda la veracidad de la historia. El historiador judeorromano Flavio Josefo no menciona el episodio en ninguna de las obras en

las que documentó profusamente la historia judía del siglo I, en la que expuso muchas de las fechorías del monarca” (4)

Algo que se destaca en el film es la figura Gabriel que surge en varios momentos de la película, se trata de un arcángel, se trata de un -ángel santo- de mayor rango, cercano a las necesidades humanas, al respecto “Este arcángel es nombrado en varios libros de la Biblia, como en Génesis, que se revela ante Abraham, revela su nombre cuando se le aparece a Daniel, a quien devela el tiempo de la venida del Mesías, luego al sacerdote del templo Zacarías y tal vez su labor más importante e inmortalizada en el arte que es anunciar la maternidad de Cristo a la joven María. «Gabriel significa (en hebreo) la fuerza de Dios o “la fortaleza” de Dios. Su raíz proviene de: gabar (fuerza) y El (Dios), y es el encargado de controlar el paraíso y mantener las fuerzas inferiores a raya» (5), , mientras, que en el film se lo muestra como una presencia sombría con el rostro mayormente cubierto, no como una magnífica entidad de luz, valeroso y guerrero de Dios, sino como un mero mensajero sin “jerarquía” teológica en su aparecer, y solo por su enunciar tal jerarquía se patentice.

Ahora, ¿es pertinente dudar de la historicidad inmaculada de Gabriel?, según las escrituras no, pero no es posible hablar de la real figura histórica, concreta, material, de hecho, de un arcángel, por ser una imagen sujeta a fe, Gabriel -no es- histórico, por lo tanto, la controversia esté en el propio ámbito de la narrativa religiosa que adquiere mayor o menos pertinencia según los puntos de vista a favor de una plástica o del ajuste a un texto canonizado como es el bíblico.

Por lo tanto, el encanto o no de la presente película, este determinado por una interpretación que se centre “más” en lo visual, lo lirico, plástico pero que -no deje- de lado lo central que el evangelio aporta, no obstante. para darle más rodaje a la narrativa, por la poca información de los propios –evangelios- acerca de María, José, los padres de ella, el mismo nacimiento, hacen del Protoevangelio la base apelada como aporte narrativo al film, y si nos preguntamos por la base histórica del mismo, nos remita a la zona de Israel, conquistada por los romanos, y con un Rey llamado Herodes el grande, o la argamasa de fondo pero que -no es- sustento porque el sustento, sea otro.

Juan Oviedo

