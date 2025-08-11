Reflexiones entre equívocas y univocas: Hipótesis (por Juan Oviedo)

Gobierno -inmisericorde, gobierno populista, gobierno liberal, de derecha o del centro- etc., definiciones posicionadas por el recorrer de décadas y décadas quienes “instalaron” el desencanto, frustraciones e ilusiones rotas, por años de inflación, deudas, recesión, en plena vigencia del sistema democrático con sus fracasados gobiernos -los cuales-, hicieron mella en el colectivo del país en los últimos cuarenta y pico de años. Y si nos valemos de esta introducción es para plantear “dos” hipótesis, o sea, el por qué acerca de lo expresado, la primera, la clásica que evalúa los diferentes gobiernos y administraciones como inmisericordes, populista etc. y la segunda, abstrae el planteo clásico que le otorga al político su rol revulsivo y pone el -eje- en donde “nace” el cabal poder y su ramificar.

Consideremos al gobierno “inmisericorde”, lo que significa falto de sensibilidad y no ser sensible –implique- no tener vínculo, no ser simpático con el colectivo, con decisiones en “contra” de los intereses individuales, sociales y generales en su mayoría, pero consideremos también la cuestión al revés, un sujeto sensible, afecto a las declaraciones de la importancia del pueblo etc., pero “ineficaz”, timorato, no solo “él” sino por sus medidas tomadas, lo que nos lleve a considerar pragmáticamente estar ante alguien -igualmente dañino-, entonces, uno por insensible y el otro por pusilánime, presidencialismo de por medio, victimicen a la mayoría.

Llegados a este punto, interviene el punto fuerte de la primera hipótesis, ¡cambio de paradigma!, ¿recuerda el planteo de Kuhn?, el cambio entre una etapa normal (ciencia) y otra revolucionaria, nosotros extrapolamos la mirada kuhniana al ámbito político y señalamos que en esa etapa “normal” del sistema -no se- cuestionan los conceptos centrales que comparten todos los políticos, como democracia, voto, representación etc. pero en el ámbito de la relación sistema-sociedad hace rato que existen anomalías o problemas irresolubles, tales como recesión, inflación, caída del salario, represión, cierre de fábricas, pobreza, entonces, la anomalía ya se traduzca en “crisis”.

Para colmo, todos los electos presidentes busquen condicionar la división de poderes, también, auto determinarse en permanente reelección y reformular la constitución, más la destrucción de la economía nacional, la condena de acudir permanente al F.M.I. y el endeudamiento serial del país, magnifique y perpetúe esa “crisis”, la cual al mantenerse por -década y décadas- y con cambio de administraciones ineficientes, se debe si o si ¡cambiar de paradigma! Pero ¿quién o quienes están en condiciones de cambiarlo?, puesto que ¡todos! sufren la calamidad de la crisis, la presente votada por prometer erradicar a los políticos, mientras, el colectivo ¡bajo! los efectos de la austera motosierra, así, ¡todos! sufran, aunque, el sufrimiento sea mayor en unos que en otros, pero todos sufren ¿entonces?, la alternativa

es crear “otro” paradigma, pero para eso debe haber gente pensante, valiente, decidida y revulsiva y no estar parasitados, ¿utópica verdad?

Mientras, en relación a la segunda hipótesis, decimos que -no fue- por “azar” que se instaló el presidencialismo”, con el trasfondo de -Estado Totalitario-, algo que -fue, es y será-, por manejo del intereses -económico y financiero-, como parte del naciente Estado Argentino en el S, XIX, fenómeno que -no se- puso en tela de juicio ni discusión, la apropiación y delegación de aquellas fuentes de riquezas, y presentes hoy, parapetadas en el instalado “presidencialismo”, sistema unicato que “veta” leyes aprobadas en el Congreso, y su imposición por sobre los consensos e interminables deliberaciones, cuyo paradigmático y exasperante representante “es” el Congreso, por eso “su” lucha por lograr sus propios

representantes mayoritarios y terminar con ese “sopor” deliberativo cuestionador, que hace que este país está bajo una eterna “disfrazada” dictadura, y militantes de hoy desvían la atención al centrarse en la otra, por dos posibles razones, por ser cabezas de termo o por la ilusión política- que eso despierta.

Entonces, el “personalismo” de quien preside e instituido “gobierno”, se hace patente en todos los ámbitos del país, constituyendo los llamados gobiernos inmisericorde, populista, liberal, de derecha o del centro, expresiones del unicato que digita pero al que “es” determinado, por lo cual no se trate de construir un nuevo paradigma y su intento por salvar al sistema, los políticos, a usted, etc., sino de la presencia granítica e indestructible de la estructura económica y financiera en el país, quien verdaderamente gobierna y establece las reglas de juego donde políticos, militantes y votantes son funcionales al sistema y el paradigma, no se mezcla y mira en otra dirección por lo tanto, ¿entiende compadre de porque no hay solución?

Juan Oviedo