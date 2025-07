Reflexiones entre equívocas y univocas: Filosofar Posadas (por Juan Oviedo)

En óptica posmoderna dos

Pero ¿virtualidad significa símbolo?, no, porque el símbolo es un mensaje materializado de algo trascendente y como -no hay- nada trascendente, detrás de esta Posadas, por tratarse solo espacio de momentos e instantes, llenos de pretensiones efímeras con experiencias que no redundan en un ontologizar, por estar frente a alguien “dividual” (sujeto fragmentado) bajo el ámbito de su propia licuación., por el cual sea pertinente recordar la definición de Bauman puesto que “La mayor preocupación de nuestra vida social e individual es cómo prevenir que las cosas se queden fijas” (1), y ponga en el eje que las realidades sólidas como eran en el tiempo de nuestros abuelos o el trabajo, el matrimonio cuyo sentido era -para toda la vida-, eso se haya desvanecido por el acecho de la Posmodernidad.

Acerca de Dividual nos topemos con una interesante definición de Ruiz Uribe (2) quien parte de la premisa que, en las sociedades existe el hiperrealismo provocador de fracturas en la identidad y la naturaleza del ser, por ello el ansia desmedido por el “consumo” llevando a los seres humanos al terreno de la hiperlógica y de la -no razón-. El hiperrealismo, a través del manejo mediático, descentra al individuo y lo convierte en dividual, imposibilitando los procesos de socialización, mientras, el hiperconsumo estimule procesos de -des socialización- fracturando el interior del ser y la identidad.

Esta Posadas de la costanera es un lugar de paso y solo puede ofrecer la ilusión de deseos -no nacidos- en el seno de las propias personas, por el cual se trata de algo impuesto a ellos donde uno se encuentra allí con otros-ellos, y la nueva paradoja sea la de un espacio de -no encuentros-, como efecto de la simulación en su máxima tensión que interpela ¿qué es lo real?

La más atávicas y fundamentales de las preguntas se presentan ahora respecto a esta Posadas, por su realidad, ¿su ficción es real?, ¡sí!, y como todo lo otro de su hiperrealidad, simulación, virtualidad, la tornan “leve” respecto a las otras Posada sujetas a la lucha cotidiana que la realidad castiga, somete y reclama.

¿La otra es una continuidad de esta?, definitivamente no, ya señalamos la ruptura de esta Posadas con las otras, porque no es una construcción valorativa del siglo XIX sino un emerger (3) y esto rompa con la causalidad, puesto que todo emerger lo hace de un ayer pero de un pasado que -no lo- determina, la emergencia significa eso, solo desde la simulación quede justificada a ser algo que -no fue- planificación de una Modernidad, lo evanescente sea la característica de esta parte de la ciudad.

Grandes relatos, pensamiento débil, deconstrucción, hedonismo, divisible, simulación, hiperrealidad,

todas son nociones del pensamiento posmoderno al servicio de una noción, la superación de una Modernidad sin vigencia, cuyo rastro vigente es la vieja Posadas y sus contradicciones, porque si esa Modernidad estuvo basada en valores de progreso, de la verdad, del ejercer estructuralista, moral del deber, sujeto político, cognoscente, indivisible, mundo concreto, realidad, he aquí la refracción en la Posadas Posmoderna de la costanera ante aquella Posadas Modernas.

Para finalizar, no deja de ser un curioso “pastiche cultural” la presencia de las manifestaciones culturales en la señalada rivera del Paraná, expresiones de una Modernidad pero en un espacio posmoderno, por ejemplo, con estatuas que nos recuerdan a la presencia originaria, lugares de negocios ambulantes, lugar de prácticas estudiantiles varias y con dos balnearios paradigmáticos como «El Brete» y «La Mansa» acordando la extensión o límites a una zona distinta al resto, nos hable de una ruptura entre espacialidad y temporalidad, un lugar habitado por el ayer pero desde una mirada del mañana in situ, provocando un disloque de sentidos y contrasentidos, los cuales, no son posibles de conciliar.

Juan Oviedo

