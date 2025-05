Reflexiones entre equívocas y univocas: El enemigo (por Juan Oviedo)

La historieta original de “El Eternauta” fue publicada en la revista -Hora Cero Semanal- desde 1957 hasta 1959, y sin comparación con la recepción acerca de quién -navega en el aire-, como lo es hoy, en especial, tras ser “patentizada” por la serie televisiva que la posiciono a -nivel internacional-. Los exégetas “ven” en la película una posición de denuncia acerca de lo que ¡fue! la última dictadura cívico-militar, sistemas opresivos y de poder, donde todos están encantados con tal exégesis, y algunos concluir con la siguiente mímesis, “La referencia a El Eternauta funcionó como un símbolo de épica, pero también de pertenencia

a una tradición política que pone en valor la organización popular” (1), se trata de la figura del

ex presidente Kirchner.

Una cabal retrospectiva nos lleve a finales de la década de los –cincuenta- cuando el país estaba sumido en su “correspondiente” dictadura, en este caso hasta mayo de 1958 con la ascensión de Frondizi como presidente, época donde la revista semanal editaba entre sus páginas la historieta escrita por Oesterheld, ¿qué repercusiones hubo de tener comparada con nuestro hoy?, ¡infinitamente ninguna!, era un cómic y nada más, entonces, ¿aquellos lectores -no tenían- la capacidad de los actuales para inferir o asociar historieta con el acontecer en el país?, ¡no!, ¿la razón?, no ejercer ningún tipo de lectura política porque se

trataba de una historieta de ciencia-ficción con una –particularidad-, ocurría en Buenos Aires.

Pero los exégetas del presente, encuentran símbolos, mensajes directos como subliminales y “El Eternauta” se lo convierta en un multiverso y desde ahí, guíe, direccione y sea emblema para las nuevas generaciones, al respecto acerca de esta exégesis la siguiente cita es pertinente “En la segunda versión de la historieta, escrita en 1976, el autor dejó en claro su visión sobre el rol del pueblo en la historia: el héroe no es uno solo, sino un colectivo. “El verdadero héroe es el héroe en grupo, nunca el héroe individual”, escribió. Esa frase, desde entonces, quedó marcada a fuego” (2).

Mire, el “enemigo” en la historieta es bien claro, son los “otros”, los -no humanos-, son alienígenas, son invasores y todo lo que no sea humano es el enemigo, porque es una amenaza y -determine- el resto de la ecuación, somos “nosotros” contra “ellos”, la dicotomía refuerza el sentido de lucha, de pertenencia por nuestra ontología acechada, lo que hace ¡fácil! delimitar al enemigo, es simple, se trata de mera supervivencia y en ese contexto la frase del hondo sentido no -posee- su carga reflexiva y se transforme en mero redundar barroco, que los exégetas “glorifican”, y dejando de lado la historieta, ¿qué ocurre con el esclarecimiento en este país y se pueda predicar con “certeza” que este, ese, aquel, vecino, compañero de trabajo, de diversión etc. son el enemigo?, bueno y una vez detectado, ¿qué se hace?, se los mata, destruye, aniquila etc. o se les otorga la oportunidad, sistema democrático de por medio, que sea elegido y cuando –gobierna- se descubra la mascarada: ¡votar al enemigo!

Porque no es lo –mismo- que “determines” al enemigo o que –este- te determine, ¿notas la diferencia? o lo peor, que no “exista” enemigo.

Juan Oviedo

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(1)¿Qué significa El Eternauta y por qué se vincula a este personaje con Néstor Kirchner?, por

Redacción OHLALÁ!, en pág. web; https://www.somosohlala.com/espectaculos/series/que-significa-el

eternauta-y-por-que-se-vincula-a-este-personaje-con-nestor-kirchner-nid23042025 (en línea)

(2) OHLA,LA op.cit